Dnevni horoskop za 30. decembar donosi detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim horoskopskim znacima ovog ponedeljka.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Period je nepovoljan za rizična investiranja, pa je neophodan oprez prilikom donošenja važnih odluka. Finansijski rizik. Postoji mogućnost ulaska u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko posla. Variranje pritiska.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Dan je nepovoljan za pokretanje novog posla i početak nove poslovne saradnje. Potrudite se da završite ono što ste započeli. Pruža vam se prilika da započnete strastvenu ljubavnu avanturu sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Muči vas migrena.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Pripazite se prilikom potpisivanja dokumenata i sklapanja ugovora, budući da postoji velika mogućnost previda. Jedan stari problem može da oživi ovih dana između vas i partnera. Ovog puta zahteva hitno rešavanje. Prehlada.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Danas ćete uspešno rešiti jedan krupan administrativni problem. To će vam omogućiti da nastavite da obavljate rad na važnom projektu. Slobodne Rakove očekuje početak ljubavne veze sa osobom u znaku Škorpije ili Jarca. Probavne smetnje.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Ovaj dan vam donosi poslovni uspeh, čak i ukoliko se budete upustili u poslovni rizik. Unapređenje finansijske situacije. Poznanstvo s veoma zanimljivom osobom na jednoj zabavi može se pretvoriti u mnogo više. Glavobolja.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Device koje sarađuju sa stranim kompanijama ili planiraju da putuju u inostranstvo da rade mogu da očekuju uspešan ishod. Uspešno ćete prevazići problem između vas i partnera, a u tome će vam pomoći potpuno otvoren razgovor. Problem sa sinusima.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Zahvaljujući mudroj poslovnoj odluci, tokom ovog dana poći će vam za rukom da ostvarite veliki dobitak. Slobodne Vage sve vreme su okružene obožavaocima. Biće vam lako da odaberete onog pravog. Bolovi u nogama.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Uspešan period za Škorpije koje se bave uslužnim delatnostima. Povećan obim posla doneće vam dobru zaradu. Ljubomorne scene između vas i partnera biće kratkotrajnog karaktera. Nakon toga će doći do većeg zbližavanja. Obratite pažnju na saobraćaj.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ovaj dan posvetićete ponovnom planiranju radnih aktivnosti budući da je došlo do neočekivanog spleta okolnosti. Slobodne Strelčeve očekuje izazov veze na daljinu, jer im se dopada osoba koja živi daleko. Upala glasnih žica.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Poslovna komunikacija može biti problematična tokom ovog dana jer vrlo lako može doći do nesporazuma. Ovaj dan posvetićete planiranju zajedničkog putovanja s partnerom. Pred vama je romantičan period. Reumatski bolovi.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Nije preporučljivo da danas ulazite u rizične investicije. Oslonite se više na odluke na timskom nivou. Vodolije koje su u braku mogu da uđu u prilično turbulentan period u odnosu s partnerom. Moguće su razmirice. Više se odmarajte.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Uspešno ćete završiti rad na jednom veoma važnom projektu. Očekuju vas pohvale kolega i poslovnih partnera. Finansijski dobitak. Vaš odnos s partnerom prožet je harmonijom. Planirate zajedničko putovanje. Skloni ste virusnim infekcijama.

