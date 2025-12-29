Slušaj vest

Ako još uvek nemate ideju šta da gledate tokom praznika, niste jedini. Dok se smenjuju neradni dani, porodična okupljanja i večeri pod ćebetom, Netfliks je već ponudio odgovor – a gledaoci u Srbiji jasno su pokazali šta im se ovog decembra najviše dopada.

U nastavku donosimo pregled pet prazničnih filmova koji se trenutno nalaze među najgledanijima na Netfliksu i savršeno se uklapaju u novogodišnju i božićnu atmosferu.

Praznični maraton uz Netfliks

Zima i praznici tradicionalno su rezervisani za lagane, romantične i porodične filmove. Ove godine publika je najviše birala priče sa toplinom, humorom i obaveznom dozom romantike, a upravo takvi naslovi dominiraju listama gledanosti.

1. Jingle Bell Heist

Romantična božićna komedija smeštena u London prati Sofiju i Nika, dvoje ljudi koji se nalaze u nezavidnoj životnoj situaciji. Njihova ideja da opljačkaju luksuznu robnu kuću na Badnje veče deluje kao brz izlaz iz problema, ali se plan ubrzo komplikuje kada se između njih rađaju emocije. Film je trenutno jedan od najgledanijih prazničnih naslova na Netfliksu.

2. My Secret Santa

U centru priče je samohrana majka Tejlor, koja pokušava da obezbedi bolji život za svoju ćerku. Kako bi zaradila dodatni novac, prerušava se u Deda Mraza i zapošljava u luksuznom skijaškom centru. Neočekivani obrt nastaje kada se zaljubi u harizmatičnog upravnika hotela, što čitavu situaciju čini znatno komplikovanijom.

3. A Merry Little Ex-Mas

Ova božićna romantična komedija prati bivše supružnike Kejt i Evereta, koji odlučuju da zajedno provedu još jedan praznik pre konačnog razvoda. Njihova ideja o mirnom oproštaju brzo se pretvara u niz nesporazuma kada se umešaju nove simpatije i stari, nerazjašnjeni osećaji. U glavnoj ulozi pojavljuje se Alisija Silverston.

4. Champagne Problems

Sidni je uspešna poslovna žena koja pred praznike putuje u Francusku sa jasnim ciljem – kupovinom poznate kuće šampanjca. Međutim, poslovno putovanje prerasta u ličnu avanturu kada upozna šarmantnog Francuza, a planovi koje je pažljivo gradila počinju da se menjaju pod uticajem emocija.

5. The Night My Dad Saved Christmas 2

Porodična božićna komedija i nastavak popularnog filma donosi novu prazničnu avanturu. Otac i njegov tinejdžerski sin suočavaju se sa neobičnim zadatkom – moraju da spasu Deda Mraza, kog je otela pohlepna kompanija igračaka. Film kombinuje humor, porodične vrednosti i poruku o očuvanju pravog prazničnog duha.

Šta publika bira ove zime

Svi ovi filmovi deo su aktuelne praznične ponude Netfliksa i već danima zauzimaju visoke pozicije na listama gledanosti u Srbiji. Zajedničko im je topla atmosfera, jednostavne priče i idealan balans između zabave i romantike – upravo ono što mnogi traže tokom praznika. Ako još niste, možda je pravo vreme da neki od ovih naslova dodate na svoju listu za gledanje.

