Zašto se u ponoć ljubimo za Novu godinu?

Bez obzira na to gde provodite Novu godinu – kod kuće uz prenos dočeka, u pidžami sa čašom šampanjca, na trgu među gužvom, ili na žurci koja traje do ranih jutarnjih časova – gotovo je neizbežno da se u ponoć traži poljubac. Nekad nežan i romantičan, nekad smešan zbog previše šampanjca, a nekad početak nečeg potpuno novog, novogodišnji poljubac je običaj koji postoji vekovima.

Od antičkog Rima do savremenih proslava

Tradicionalni novogodišnji poljubac vodi poreklo još od antičkog Rima i festivala Saturnalija, koji se slavili tokom zimskog solsticija u čast boga Saturna. Domovi su bili okićeni zelenilom, organizovane gozbe i razmenjivali su se pokloni, a ljudi su slavili bez ograničenja. U takvoj atmosferi često su se dešavali i poljupci, a duh razuzdanog veselja preneo se i u kasnije epohe.

U srednjem veku, novogodišnje noći bile su vreme maskenbala. Skidanje maski u ponoć simbolizovalo je čišćenje prošle godine i prizivanje sreće u narednoj. Poljubac u tom trenutku predstavljao je zaštitu od usamljenosti i loše sreće, ali i otvaranje vrata novim počecima – naročito u ljubavi.

Poljubac kao simbol sreće i bliskosti

Danas, iako su motivi nešto jednostavniji, poljubac u ponoć i dalje nosi simboliku bliskosti, radosti i zajedništva. Praznoverje kaže da način na koji započnete godinu utiče na narednih 12 meseci. Poljubac sa voljenom osobom navodno jača vezu, dok oni koji ostanu sami u ponoć mogu očekivati usamljenu godinu. Naravno, ovo je više zabavna tradicija nego pravilo, ali i dalje inspiriše ljude da dele trenutke nežnosti.

Kako pristupiti poljupcu u ponoć

Najvažnije je da poljubac bude obostran – bez pritiska i neprijatnosti. Najsigurniji znak da druga osoba želi bliskost jeste zagrljaj. Ako ga prihvati, poljubac može biti dobrodošao. Ako ne, nema razloga za frustraciju – Nova godina se ne kvari zbog jednog trenutka. Dužina poljupca takođe nije pravilo. Kratak poljubac u obraz između prijatelja traje sekundu, dok romantičan poljubac može trajati duže. Ključ je u iskrenosti, a ne u dužini – važna je radost, bliskost i nada.

Ako ste sami – ništa strašno

Pritisak da morate imati poljubac u ponoć često je nepotreban. Nova godina ne zavisi od jednog trenutka. Ponekad su razgovor, smeh sa prijateljima ili mir u sopstvenoj koži vredniji od poljupca bez emocije. Ako se desi – divno, ako ne – ništa nije izgubljeno.

Stvorite sopstvenu tradiciju

Praznici često dolaze sa očekivanjima koja mogu da opterete. Zato osmislite sopstveni doček – večera sa porodicom, društvene igre, kućni koncert, karaoke, kviz ili mirna noć uz film. Poljubac ili ne, najvažnije je da u novu godinu uđete na način koji vam prija. Jer samo ta tradicija zaista ima smisla.

