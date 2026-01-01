Slušaj vest

Iako se mnogi ne smatraju sujevernima, novogodišnji običaji i mala pravila ponašanja uporno opstaju iz godine u godinu. Toliko su se uvukli u svakodnevicu da ih često pratimo i nesvesno, kao deo tradicije. Posebna pažnja posvećuje se noći između 31. decembra i 1. januara, kao i samom prvom danu Nove godine, za koji se veruje da može odrediti tok narednih 12 meseci.

Deca rođena 1. januara i "srećni počeci"

Bebe koje na svet dođu 1. januara u narodu se često nazivaju "decom sreće". Smatra se da sa sobom donose dobar početak i pozitivnu energiju za porodicu. Slično tome, važno je i ko će prvi preći kućni prag nakon ponoći, jer se veruje da ta osoba simbolično utiče na ono što nas čeka u narednoj godini.

Nasmejana devojčica kiti Novogodišnju jelku
Bebe koje na svet dođu 1. januara u narodu se često nazivaju "decom sreće". Foto: Sam Edwards / Hoxton / Profimedia

Novogodišnja trpeza i simbolika hrane

Kada je u pitanju praznična večera, u nekim kulturama postoji verovanje da bi na stolu trebalo izbegavati meso živine. Razlog je simboličan – smatra se da blagostanje ne bi trebalo da „odleti“ iz kuće. Zbog toga se prednost daje jelima od drugih vrsta mesa, kako bi se sreća i napredak zadržali u domu.

Prvi radni znak u godini

Iako je 1. januar praznik, veruje se da je dobro obaviti makar neku simboličnu poslovnu aktivnost. Upisivanje datuma u novi rokovnik, kratko razmišljanje o planovima ili obavezama tumači se kao znak da će godina biti ispunjena poslom, ali i motivacijom za rad.

Poljubac u ponoć kao znak trajne bliskosti

Par se ljubi za Novu godinu
Zašto se u ponoć ljubimo za Novu godinu? Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

U trenutku kada sat otkuca ponoć, običaj je da se razmene poljupci sa dragim ljudima. Ovo se doživljava kao simbol ljubavi, povezanosti i želje da se ti odnosi očuvaju i tokom cele naredne godine.

Ko prvi ulazi u kuću

Poput božićnih običaja, i za Novu godinu se veruje da je važno ko će prvi ući u dom nakon ponoći. Smatra se da ta osoba svojim karakterom i energijom donosi ton godini koja dolazi, pa se ovom detalju u mnogim porodicama i dalje pridaje značaj.

Novo i crveno za dobru sreću

Jedno od najpoznatijih pravila kaže da Novu godinu treba dočekati u nečemu novom. Posebno mesto zauzima crvena boja, za koju se veruje da donosi sreću u ljubavi, pa se često preporučuje kao deo garderobe – naročito donjeg veša.

Šta bi trebalo izbegavati 1. januara

Par se ljubi za Novu godinu
Zašto se u ponoć ljubimo za Novu godinu? Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

Postoji i niz verovanja o stvarima koje ne bi trebalo raditi na samom početku godine. Preporučuje se da se ne pozajmljuje novac, jer se to tumači kao znak finansijskih poteškoća u mesecima koji slede. Takođe, veruje se da ništa ne bi trebalo iznositi iz kuće tog dana, čak ni hranu. Iako je uobičajeno deliti kolače i poslastice, prema ovom običaju, bolje je sačekati 2. januar za uzvraćanje poseta i darova.

Pranje veša i lomljenje stvari

U pojedinim kulturama pranje veša 1. januara smatra se lošim znakom. Smatra se da bi takva aktivnost mogla negativno uticati na zdravlje ukućana. Isto važi i za razbijanje posuđa ili drugih lomljivih predmeta, što se tumači kao prizivanje nesreće.

Vreme kao nagoveštaj godine

žena sa kapom deda mraza gleda zamišljeno kroz prozor
Šta nikako ne raditi 1. januara? Foto: Shutterstock

Narodna verovanja povezuju i vremenske prilike sa onim što godina donosi. Južni vetar najavljuje dobru i rodnu godinu, severni se vezuje za hladnoću i nepovoljne uslove, dok istočni vetar simbolizuje nestašice i izazove. Vedro i sunčano vreme bez vetra smatra se znakom veselja i obilja.

Mali rituali za finansijsku sreću

Jedan od jednostavnih običaja podrazumeva da se u svaki novčanik u kući stavi makar mala suma novca, kao simbol blagostanja. Takođe, smatra se dobrim znakom ući u Novu godinu bez dugova i neplaćenih računa, jer to simbolično otvara put stabilnosti i sigurnosti.

Ne propustiteZanimljivostiZašto se u ponoć ljubimo za Novu godinu? Tradicija datira još od antičkog Rima, iza svega se krije moćno značenje
Par se ljubi za Novu godinu
ŽenaKako da živa jelka preživi Novu godinu: Jedna greška može da uništi nežno drvo, pazite!
novogodišnja jelka sa busenom
ZanimljivostiKoji su dani najbolji za kićenje jelke: Veruje se da ovih 5 datuma u decembru donose sreću, zdravlje i zaštitu doma
stockphotohappylittlekidsinmatchingredandgreenstripedpajamasdecoratechristmastreeinbeautiful492064579.jpg
ZanimljivostiSrećna Nova godina ili nova godina? Srbi u nedoumici kako pravilno da čestitaju praznike, pravopis nalaže samo jedno rešenje
Žena sa spiskom u ruci i olovkom u ustima sedi kraj jelke

Pogledajte video: Kako napraviti pahulju od papira?

Kako napraviti pahuljicu od papira Izvor: TikTok/craftishcorner