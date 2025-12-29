Slušaj vest

Dobrica Ćosić rođen je 29. decembra 1921. godine u Velikoj Drenovi kod Trstenika, navodi se u zvaničnoj biografiji Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je jedno od petoro dece, a osnovno obrazovanje započeo je u rodnom kraju.

Školovao se u Vinogradsko-voćarskoj školi u Aleksandrovcu, potom u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Bukovu kod Negotina, dok je maturirao u Valjevu 1942. godine. Nakon Drugog svetskog rata završio je Višu političku školu „Đuro Đaković“.

Učešće u ratu

Dobrica Ćosić Foto: Fonet

Tokom Drugog svetskog rata učestvovao je u narodnooslobodilačkoj borbi, što je kasnije imalo snažan uticaj na njegov književni i politički angažman.

Književna karijera i najznačajnija dela

Prvi roman „Daleko je sunce“ objavio je 1951. godine, čime je započeo profesionalnu književnu karijeru. Ubrzo je postao jedan od najznačajnijih pisaca srpske književnosti XX veka.

Među njegovim najpoznatijim delima su romani „Koreni“, „Deobe“, „Vreme smrti“, „Vreme zla“ i „Vreme vlasti“. Roman je bio forma koja je najviše odgovarala njegovom književnom izrazu, kroz koji je obrađivao tragičnu sudbinu srpskog naroda i ključna istorijska i nacionalna pitanja.

Politički angažman i disidentstvo

Dobrica Ćosić Foto: Maja Ilić/AFP/Profimedia

Pored književnosti, Dobrica Ćosić imao je značajnu ulogu i u političkom životu Jugoslavije. Nakon rata bio je član Agitpropa Centralnog komiteta KP Srbije i narodni poslanik u republičkoj i saveznoj skupštini više od decenije.

U početku blizak partijskom vrhu i Josipu Brozu Titu, vremenom je zbog kritičkih stavova postao politički disident. Otvarao je teme poput Golog otoka, protivio se političkim obračunima sa Milovanom Đilasom i Aleksandrom Rankovićem, kao i ukazivao na položaj Srba na Kosovu i Metohiji, zbog čega je godinama bio marginalizovan u javnom životu.

Predsednik Jugoslavije

U jeku raspada zemlje i velikih društvenih potresa, juna 1992. godine izabran je za prvog predsednika Savezne Republike Jugoslavije. Na toj funkciji ostao je nešto više od godinu dana, nakon čega je smenjen posle sukoba sa tadašnjim predsednikom Srbije Slobodanom Miloševićem.

Akademski rad i priznanja

Dobrica Ćosić Foto: Dragana Udovičić

Za dopisnog člana SANU izabran je 1970. godine, a za redovnog 1976. Bio je dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih književnih nagrada, koje su potvrdile njegov izuzetan doprinos književnosti i kulturi.

Smrt i nasleđe

Dobrica Ćosić preminuo je 18. maja 2014. godine u Beogradu. Njegovo ime danas nosi Osnovna škola u Velikoj Drenovi, a njegova dela i dalje zauzimaju važno mesto u srpskoj književnoj i kulturnoj istoriji.

