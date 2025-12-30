Slušaj vest

Gotovo da ne postoji osoba koja bar jednom nije doživela mali kućni horor – WC šolja se zapuši, voda počne da raste, a pumpice nema nigde. Panika raste iz sekunde u sekundu, dok ideja o kasnonoćnom odlasku u prodavnicu ili skupom pozivu vodoinstalateru deluje kao jedina opcija.

Ipak, prema rečima jednog iskusnog stanodavca, rešenje može da bude iznenađujuće jednostavno – i da se nalazi tamo gde ga najmanje očekujete: u kuhinji.

četka za wc šolju Foto: Dimitar Gorgev / Alamy / Profimedia

Trik iskusnog stanodavca koji rešava problem za nekoliko minuta

Tod Droulet, dugogodišnji profesionalni stanodavac sa više od 24 godine iskustva i lice emisije „The Real Estate Commission“ na A&E mreži, otkrio je metod koji koristi kada se toalet zapuši, a pumpica nije pri ruci.

Njegovo rešenje nije naročito elegantno, ali je, kako tvrdi, brzo, efikasno i može da vas spase nepotrebnog stresa i dodatnih troškova.

Ključ je u pritisku vazduha

Suština ovog trika zasniva se na jednom jednostavnom principu – pritisku vazduha. Cilj je da se u WC šolji stvori dovoljno jak pritisak koji će pomeriti zapušenje i potisnuti ga niz cev, dalje od kuće.

Umesto klasične gumene pumpice, Droulet savetuje korišćenje obične jednokratne plastične čaše.

Otpušavanje wc šolje Foto: Shutterstock

Kako da primenite trik sa plastičnom čašom

Postupak je jednostavan:

postavite plastičnu čašu preko otvora u WC šolji

gurajte je gore-dole, imitirajući pokrete koje biste pravili pumpicom

ponavljajte nekoliko puta dok voda ne počne normalno da otiče

Na ovaj način stvara se potreban pritisak vazduha koji može da razbije zapušenje i pokrene vodu niz cev.

Spas u vanrednim situacijama

Droulet priznaje da je pumpica i dalje najpraktičnije rešenje, ali ističe da ovaj trik može biti pravi spas kada se problem dogodi u nezgodno vreme. Posebno upozorava na higijenu – preporučuje korišćenje gumenih rukavica, kao i da se čaša nakon upotrebe odmah baci, a ruke temeljno operu.

