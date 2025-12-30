Slušaj vest

Novogodišnja noć nosi snažnu karmičku energiju – ono što poželite u ponoć, uz pravi fokus i veru, može se ostvariti brže nego što mislite.

Dok će većina znakova napraviti važan unutrašnji rez i zatvoriti stara poglavlja, dva horoskopska znaka ulaze u potpuno novu fazu života, nalik bajci – sa ljubavlju, novcem i osećajem da su konačno na pravom mestu.

Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Ovna, novogodišnja noć donosi oslobađanje. Stara razočaranja ostaju u prošloj godini, a u ponoć dolazi snažna odluka: više ne pristajem na manje. Želja vezana za posao ili lični uspeh ima velike šanse da se ostvari već u prvim mesecima nove godine.

Bik (Prvi znak koji dobija život iz bajke)

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bik ulazi u novu godinu pod zaštitom Venere. Novogodišnja noć pokreće lavinu lepih događaja – stabilnost, novac i emotivna sigurnost dolaze zajedno. Bikovi koji požele ljubav dobijaju je u najlepšem mogućem obliku, dok oni koji već imaju partnera ulaze u period harmonije kakav dugo nisu osetili. Počinje život iz bajke.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Blizanci u ponoć dobijaju važnu poruku kroz razgovor, susret ili poruku na telefonu. Nešto što su dugo čekali konačno se pomera sa mrtve tačke. Želje vezane za putovanja, promenu sredine ili novu saradnju imaju snažnu podršku univerzuma.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Rak u novogodišnjoj noći zatvara emotivni krug. Suze se brišu, a srce se ponovo puni nadom. Ako u ponoć poželite mir u duši i stabilnost u porodici – želja se ispunjava. Posebno povoljan period dolazi za one koji su dugo nosili teret tuđih očekivanja.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Lavovima Nova godina donosi potvrdu vrednosti. Ono što su davali drugima sada im se vraća. Novogodišnja noć nosi moćan trenutak samopouzdanja – Lav shvata da više ne mora da dokazuje ništa nikome. Želje vezane za uspeh i priznanje su na dobrom putu.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Device ulaze u novu godinu rasterećene. U ponoć dolazi jasnoća – znaju šta žele i od koga treba da se udalje. Želja vezana za zdravlje, rutinu ili poslovni red biće ispunjena uz mali, ali odlučan korak već u januaru.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Vage, novogodišnja noć donosi karmički balans. Ono što su davale bezuslovno, sada im se vraća. Ljubavne želje imaju snažnu podršku, ali samo ako su iskrene. Univerzum traži istinu – prema drugima i prema sebi.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Škorpije ulaze u novu godinu moćnije nego ikada. Novogodišnja noć donosi presek – ili sve ili ništa. Želje vezane za ličnu transformaciju, novac i kontrolu nad sopstvenim životom počinju da se ostvaruju već u prvih 40 dana godine.

Strelac (Drugi znak koji dobija život iz bajke)

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strelac je drugi znak koji u novoj godini počinje da živi bajku. Novogodišnja noć donosi sreću, ekspanziju i ispunjenje želja koje su dugo delovale nedostižno. Ljubav dolazi spontano, novac kroz priliku koja se ne odbija, a život konačno dobija smisao koji je Strelcu bio potreban.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jarčevi u ponoć donose odluku koja menja tok naredne godine. Više nema odlaganja. Želja vezana za karijeru, status ili rešavanje važnog životnog pitanja dobija snažan kosmički impuls.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vodolije dobijaju uvid. Novogodišnja noć donosi neočekivanu ideju ili susret koji menja pogled na budućnost. Želje vezane za slobodu, kreativnost i lični izraz imaju podršku ako se usude da budu drugačiji.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ribe ulaze u novu godinu sa osećajem vere. Novogodišnja noć je za njih snažno duhovno iskustvo. Ako u ponoć požele ljubav, mir i zaštitu – univerzum ih čuje. Posebno su zaštićene one Ribe koje su u protekloj godini bile dobre prema drugima.

Saveti za ispunjenje želja u novogodišnjoj noći: Poželite jednu, jasnu želju

Ne pričajte je naglas

Držite u rukama nešto što vas raduje

I verujte – bez sumnje

(Kurir.rs/Srbija Danas)

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: