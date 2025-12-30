Verujute li vi u sujeverja

Verujute li vi u sujeverja

Slušaj vest

U srpskom narodu postoji mnoštvo verovanja i sujeverja, a mnogi se vezuju upravo za početak Nove godine. Po nekim običajima, određeni rituali mogu da privuku sreću, dok neki postupci navodno donose nesreću. Ako ste sujeverni, evo šta bi, prema starim verovanjima, trebalo da radite, a čega da se klonite 1. januara.

Šta po verovanjima TREBA da uradite? 1. Obucite novu odeću

Obucite novu odeću Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

Prema narodnom verovanju, novi komad garderobe na prvi dan godine priziva sreću i novac tokom cele godine. Ne morate da imate kompletan novi stajling – dovoljno je da obučete nešto sitno, poput čarapa, donjeg veša ili šal. Na ovaj način simbolično „otvarate vrata“ blagostanju.

2. Posvetite se malom poslu

Iako je 1. januar neradan dan, sujeverni veruju da je korisno posvetiti se nekom laganom poslovnom zadatku. Time se, navodno, obezbeđuje uspeh u narednoj godini. Važno je da ne preterate – preveliko angažovanje može imati suprotan efekat i navodno doneti lošu sreću.

Šta po verovanjima NE TREBA da radite? 1. Ne iznosite ništa iz kuće

nemojte da čistite kuću Foto: Shutterstock

Bilo da je u pitanju smeće, stvari za poklon ili predmeti koje planirate da odložite, 1. januar je dan kada ništa ne bi trebalo da napusti dom. Prema sujeverju, iznošenje stvari „odvlači“ blagostanje, dok unošenje novih predmeta privlači sreću i prosperitet.

2. Ne čistite i ne sređujte kuću

Sujeverni veruju da čišćenjem doma prvog dana nove godine „ispirate“ zdravlje ukućana. Dakle, danas je bolje prepustiti kućne poslove i ostaviti prostor za dobru energiju.

3. Ne perite veš

Razlog je isti kao za čišćenje – pranje veša na prvi dan navodno „ispira“ zdravlje članova porodice. Bolje je odložiti veš za neki drugi dan i posvetiti se odmoru i sreći.

4. Pazite da ne polomite ništa

pazite da ne polomite ništa Foto: Top Channel printscreen, Youtube Printscreen

Iako slučajno, lomljenje predmeta prvog dana godine smatra se lošim znakom. Sujeverje kaže da polomljeni predmeti na početku godine privlače nesreću i poteškoće u narednih 12 meseci.

5. Nemojte da plačete

Prvi dan nove godine treba provesti u radosti i miru. Sujeverni veruju da suze i tuga na ovaj dan mogu „obojiti“ celu godinu i privući negativnu energiju.

Video: Sujeverje i najstrašnija mesta u Srbiji