Bez obzira da li Novu godinu dočekujete u zagrljaju partnera ili sami uz čašu šampanjca, 1. januar 2026. donosi novi ciklus u ljubavnom životu.Venera i Mars u Jarcu na početku godine donose praktičan, ciljano orijentisan pristup ljubavi i seksu, dok kasnije prelazak ovih planeta u inovativni Vodoliju nagoveštava neočekivane promene.

Sve 12 astroloških znakova očekuju ljubavni izazovi, nova iskustva i neočekivana otkrića. Jedna konstanta za sve znakove je Venera u retrogradnom hodu na jesen 2026., što znači da stari ljubavni izazovi i bivši partneri mogu ponovo iskrsnuti.

Ovan (21. mart – 19. april)

Početak godine je mirniji, ali singl Ovnovi mogu upoznati nekoga preko prijatelja, posla ili društvenih događaja. Tempo se ubrzava u junu, a solarna eklipsa 12. avgusta donosi važne uvide u seksualni život. Letnji meseci obećavaju romantične avanture i jačanje postojeće veze, dok Venera u retrogradnom hodu od 3. oktobra do 13. novembra može vratiti bivše i otvoriti stare ljubavne dileme.

Bik (20. april – 20. maj)

Ako ste putovali tokom praznika, nova ljubav može se pojaviti na odmoru. Prva dva meseca godine su mirnija, dok lunarna eklipsa 3. marta u Devici donosi neočekivane uvide u seksualni život – možda otkrijete novu strast ili odlučite da otvorite vezu. Jul donosi letnje avanture, a septembar stabilnost i romantičnu energiju. Venera u retrogradnom hodu u oktobru i novembru vraća bivše partnere i nerazrešene teme, dok Mars u Devici krajem godine donosi strastven završetak.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Početak godine je intenzivan, sa Venerom i Marsom u vašoj 8. kući – moguće su opsesivne ili veoma strastvene veze. Od sredine januara do sredine leta pažnja se širi na druge životne aspekte, a najromantičniji period je od 6. avgusta do 10. septembra, kada Venera prolazi kroz vašu 5. kuću ljubavi, zabave i kreativnosti. Retrogradna Venera vraća bivše i nerešene ljubavne situacije, posebno u drugoj polovini retrogradnog perioda.

Rak (21. jun – 22. jul)

Godina počinje izuzetno romantično, sa Venerom i Marsom u 7. i 8. kući – očekuje se strastven početak. Singl Rakovi mogu upoznati nekoga u martu preko posla ili prijatelja. Letnji meseci su mirniji, a od septembra do kraja godine očekuje se seks, strast i zabava, sa kratkim prekidom zbog retrogradne Venere od 3. oktobra do 13. novembra. Nakon toga, ljubavni život ponovo se intenzivira.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Od sredine januara do marta očekuju se romantične i zaljubljene vibracije. Ako ste u vezi, vaša veza jača; ako ste singl, postoji šansa da upoznate nekoga ko deluje kao „osoba za život“. Solarna eklipsa 17. februara u Vodoliji može doneti iznenadne promene – raskide, neočekivane ispovesti ili čak iznenadni brak. Venera u retrogradnom hodu od 3. oktobra do 13. novembra donosi nesporazume i neočekivane poruke od bivših.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Početak godine donosi strast i kreativnost, zahvaljujući Veneri i Marsu u 5. kući. Lunarna eklipsa 3. marta u vašem znaku menja način na koji gledate sebe i ljubav, dok lunarna eklipsa 28. avgusta u Ribama otkriva važne uvide u partnerske odnose. Retrogradna Venera vraća bivše i može izazvati nesporazume sa partnerom ili simpatijom.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Početak godine je strastven – od 17. januara do 2. marta, Venera i Mars svetle u 5. kući zabave i seksualnosti. Solarna eklipsa 17. februara donosi nova saznanja o vašem seksualnom životu. Mart, april i početak maja donose događaje u 7. kući – možda ozbiljna veza, zajednički život, veridba ili usvajanje ljubimca. Venera u vašem znaku od 6. avgusta donosi romantičnu energiju, dok retrogradna Venera na jesen izaziva dramu i refleksiju o ljubavi.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Početak godine je mirniji, ali Valentinovo donosi strast. Od kraja marta do aprila Venera u 8. kući jača posvećenost ili potvrđuje postojeću vezu. Letnji period je mirniji, dok lunarna eklipsa 28. avgusta u Ribama menja seksualni život i otkriva nove privlačnosti ili kinks. Retrogradna Venera od oktobra do novembra može vratiti bivše i izazvati izazove u ljubavi. Kraj godine, nakon retrogradnog perioda, donosi intenzivnu strast i prazničnu romantiku.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Početak godine je miran, ali mart, april i početak maja donose strast i uživanje. Letnji period može doneti ozbiljnije želje u vezi, a retrogradna Venera u oktobru vraća prošle ljubavi i situacije koje ste ignorisali. Kraj godine donosi refleksiju i balans u ljubavnom životu.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Početak godine stavlja ljubav i seks u prvi plan. Proleće i leto donose romansu, strast i zadovoljstvo. Singl Jarčevi mogu upoznati osobu koja ih snažno privlači, a partneri jačaju vezu. Jesen donosi retrogradnu Veneru, koja može vratiti bivše prijatelje s povlasticama ili izazvati kratke, komplikovane veze.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Početak godine donosi introspektivno razmišljanje o ljubavi. Solarna eklipsa 17. februara može pokrenuti nagle odluke u vezi. Proleće i leto su strastveni, dok avgust donosi nova saznanja o dugoročnim vezama. Retrogradna Venera na jesen je blaža, ali bivši partneri mogu se pojaviti u vašem životu. Kraj godine je intenzivan i pun strasti.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Januar je miran, dok februar i mart donose povećanu privlačnost i fokus na ljubav. Lunarna eklipsa 3. marta pokreće introspektivne promene u partnerskim odnosima. Letnja veza može prerasti u ozbiljnu do jeseni. Retrogradna Venera može vas povući u stare veze, ali kraj godine donosi stabilnu ljubavnu energiju.

