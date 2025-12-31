Slušaj vest

Godina 2025. označila je kraj jednog ciklusa. Dok ulazimo u novu godinu, sa sobom nosimo lekcije prethodnog 9-godišnjeg numerološkog ciklusa.

Numerologija 2026. godine ukazuje na broj 1, koji simbolizuje novi početak, inicijativu i postizanje ličnih ciljeva. Ovo je vreme da preuzmete kontrolu nad svojom sudbinom, da se fokusirate na ono što najviše volite i u šta najviše verujete. Numerolozi veruju da je ovo trenutak da postanete glavni lik sopstvene priče i preuzmete centralnu ulogu u svom životu.

Numerologija je sistem koji daje duhovno značenje svakom broju, tumačeći ih kao silu koja otkriva životne puteve i univerzalne okolnosti.

2026. godina donosi nove ideje, drugačije perspektive i odluke koje su autentične, a ne kopiraju prethodne obrasce. Godina broja 1 favorizuje originalnost, zamah i hrabrost u preuzimanju inicijative. Svaka odluka u 2026. godini imaće uticaj na narednih devet godina.

Neptun i Saturn ponovo ulaze u znak Ovna 26. januara i 13. februara, što nas vodi do sledećeg koraka u našoj evoluciji koja je započela u proleće 2025. Ovan, kao prvi znak zodijaka, simbolizuje nove snove i želje.

U nastavku možete pročitati šta numerologija predviđa za vaš znak u 2026. godini:

Ovan (21. mart - 19. april)

Godina 2026. fokusira se na samousavršavanje. Veći deo godine posvetićete ostvarivanju svojih vizija. Što ste više fokusirani na svoje želje, lakše će biti da ih pretvorite u stvarnost. Meditirajte o svojim ciljevima i postavite jasnu nameru da ih postignete. Vi donosite odluke - iskoristite ih maksimalno!

Bik (20. april - 20. maj)

Vaša intuicija će biti pojačana, što će vam omogućiti da otkrijete istine koje drugi ne vide. Počećete više da verujete sebi i oslanjate se na svoja unutrašnja osećanja. Niko vam ne može reći šta da radite - vaši instinkti i veza sa univerzumom pružaju vam sve informacije koje su vam potrebne.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Prijatelji dolaze i odlaze, ali pravi prijatelji ostaju uz vas kroz sve to. Ove godine, pustite ljude koji se ne pojavljuju u vašem životu i napravite mesta za veze koje vas ispunjavaju. Raskid može biti težak, ali zaslužujete ljubav i pažnju koju ste uvek pružali drugima.

Rak (21. jun – 22. jul)

Saradnja sa pretpostavljenima će vam pomoći da napredujete u karijeri. Iako mogu imati suprotna mišljenja, možete ih osvojiti kvalitetnim istraživanjem i informacijama. Trebaće im vremena da shvate vaše ideje, ali će na kraju svi shvatiti da zajedno možete postići uspeh.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Avantura je na pomolu! Izlazak iz zone komfora i putovanje u inostranstvo donosi uzbuđenje. Napravite spisak od tri destinacije koje želite da posetite i istražite pristupačne opcije. Ako uključite prijatelje ili porodicu, mogli biste imati odlične saputnike.

Devica (23. avgust - 22. septembar)

Ove godine, stavljate tuđe emocije po strani i fokusirate se na sebe. Nećete drugima dati drugu šansu - jedna greška znači kraj. Ova godina je posvećena obnavljanju lične moći, tako da je vreme da preuzmete kontrolu nad sopstvenim životom.

Vaga (23. septembar - 22. oktobar)

Neko poseban kruži vašim srcem, pozivajući vas na posvećenost. Morate tačno znati ko su oni i gde stoje u životu kako biste privukli novu romantičnu energiju koja leči i transformiše. Predavanje ljubavi i skok u nepoznato može biti izazovno, ali će se isplatiti.

Škorpija (23. oktobar - 21. novembar)

Ove godine ćete uneti više zabave u svoj svakodnevni život. Male promene u vašoj rutini, kao što je drugačija ruta do posla ili poseta novom kafiću, mogu osvežiti vaš život i dati vam energiju koja vam je potrebna da krenete napred.

Strelac (22. novembar - 21. decembar)

U 2025. godini bilo je teško započeti kreativne projekte. U 2026. godini moći ćete da se posvetite umetnosti i motivišete sebe da postignete velike stvari. Vaša kreativnost inspiriše druge i donosi vam priznanje tokom cele godine.

Jarac (22. decembar - 19. januar)

Dom je vaše srce, pa ćete u 2026. godini obratiti pažnju na uređenje, renoviranje i dekoraciju. To donosi nove veze sa porodicom i poziva vas da provodite više vremena zajedno. Napuštanje lenjosti i radnji kod kuće biće neophodno.

Vodolija (20. januar - 18. februar)

Poznati ste po svojim humanitarnim aktivnostima, ali želite više. Ove godine ćete se posvetiti dobrotvornom radu u lokalnoj zajednici. Upoznaćete svoje komšije, učestvovati u društvenim projektima i unapređivati prostor u kome živite, ostvarujući svoje društvene težnje.

Ribe (19. februar - 20. mart)

Moći ćete da poboljšate svoje finansije planiranjem budžeta ili otplatom dugova. Pristup novcu biće lakši 2026. godine, što će vam omogućiti da napravite „prazno platno“ i revitalizujete svoj bankovni račun za buduće projekte.

