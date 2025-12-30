FBI upozorava korisnike Ajfona i Androida širom sveta: Odmah prekinite poziv ako čujete ovo!
Kako se približava sezona praznika, kada mnogi ljudi otvaraju nove pametne telefone, FBI je izdao važno upozorenje korisnicima iPhone-a i Android-a. Prevaranti postaju sve sofisticiraniji i često pokušavaju da ukradu novac ili lične podatke putem telefonskih poziva.
Kako prevara funkcioniše?
Prevaranti se često predstavljaju kao:
- Tehnička podrška
- Banka
- Carina i granična zaštita SAD (CBP)
- Lokalna policija
Mogu čak i da „lažiraju“ identifikaciju pozivaoca, što znači da se legitiman broj pojavljuje na vašem telefonu, iako je pozivalac zapravo prevarant.
Njihov cilj je da vas prevare da:
- Prebacite novac sa vašeg računa
- Instalirate zlonamerni softver na vaš telefon
- Prevaranti često pokušavaju da vas uplaše i daju vam osećaj hitnosti, kako biste doneli ishitrenu odluku.
Opasnosti od zlonamernog softvera
Zlonamerni softver je često teško ukloniti i može ugroziti:
- Kreditne kartice
- Onlajn bankarstvo
- Fotografije i kontakte
- Čak i skeniranje naizgled bezopasnog QR koda može prevarantima dati potpun pristup vašem telefonu.
Saveti FBI-ja
Ako primite nepoznati poziv koji niste očekivali, odmah prekinite vezu. Čak i ako poziv deluje poverljivo, šansa da je legitiman je izuzetno mala.
Prevaranti mogu tvrditi da je vaš bankovni račun ugrožen ili da ćete biti uhapšeni ako odmah ne prebacite novac.
Policijske uprave od Virdžinije do Njujorka dokumentovale su slučajeve u kojima su prevaranti lažno predstavljali lokalne organe reda i primoravali žrtve da pošalju novac. Prevare obično uključuju tvrdnje da:
- Imate nalog za propušteni datum suđenja
- Niste se pojavili na dužnosti porotnika
- Imate neplaćene kazne
Žrtve se upozoravaju da nikada ne šalju novac ili otkrivaju lične podatke tokom takvih poziva.
