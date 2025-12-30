Slušaj vest

Kako se približava sezona praznika, kada mnogi ljudi otvaraju nove pametne telefone, FBI je izdao važno upozorenje korisnicima iPhone-a i Android-a. Prevaranti postaju sve sofisticiraniji i često pokušavaju da ukradu novac ili lične podatke putem telefonskih poziva.

Kako prevara funkcioniše?

žena telefonira na ulici
Mobilni telefon Foto: Shutterstock

Prevaranti se često predstavljaju kao:

  • Tehnička podrška
  • Banka
  • Carina i granična zaštita SAD (CBP)
  • Lokalna policija

Mogu čak i da „lažiraju“ identifikaciju pozivaoca, što znači da se legitiman broj pojavljuje na vašem telefonu, iako je pozivalac zapravo prevarant.

Njihov cilj je da vas prevare da:

muškarac telefonira u automobilu dok vozi
Foto: Profimedia

  • Prebacite novac sa vašeg računa
  • Instalirate zlonamerni softver na vaš telefon
  • Prevaranti često pokušavaju da vas uplaše i daju vam osećaj hitnosti, kako biste doneli ishitrenu odluku.

Opasnosti od zlonamernog softvera

Zlonamerni softver je često teško ukloniti i može ugroziti:

  • Kreditne kartice
  • Onlajn bankarstvo
  • Fotografije i kontakte
  • Čak i skeniranje naizgled bezopasnog QR koda može prevarantima dati potpun pristup vašem telefonu.

Saveti FBI-ja

shutterstock_FBI (3).jpg
Foto: Shutterstock

Ako primite nepoznati poziv koji niste očekivali, odmah prekinite vezu. Čak i ako poziv deluje poverljivo, šansa da je legitiman je izuzetno mala.

Prevaranti mogu tvrditi da je vaš bankovni račun ugrožen ili da ćete biti uhapšeni ako odmah ne prebacite novac.

Policijske uprave od Virdžinije do Njujorka dokumentovale su slučajeve u kojima su prevaranti lažno predstavljali lokalne organe reda i primoravali žrtve da pošalju novac. Prevare obično uključuju tvrdnje da:

  • Imate nalog za propušteni datum suđenja
  • Niste se pojavili na dužnosti porotnika
  • Imate neplaćene kazne

Žrtve se upozoravaju da nikada ne šalju novac ili otkrivaju lične podatke tokom takvih poziva.

Ne propustitePop kulturaFudbaler glumio savršenog muža, pa napravio decu ženinoj najboljoj drugarici: A onda su se na tribinama našle i ona i ljubavnica...
kajl-voker-eni-kilner.jpg
VestiKlik do užasa: Ova "novogodišnja čestitka" prazni telefon brže nego što izgovorite - Srećna nova!
shutterstock-online-kupovina-2.jpg
Društvo"7 noći za 150€ usred sezone s pogledom na more - ne postoji" Kako prepoznati lažne oglase za smeštaj u Grčkoj: Ove stvari jasno ukazuju na prevaru
Zabrinuta žena ispred otvorene terase s pogledom na more i grčkom zastavom
DruštvoOVO MORATE DA ZNATE AKO PUTUJETE NEGDE ZA NOVU GODINU! Nikako ne bukirajte odmor ovim putem, oglasili se iz YUTA: Putnici ostaju bez novca, ugovora i zaštite!
haker

 Video: Srbijomm kruži SMS prevara

Srbijom kruži još jedna prevara - proverite da li vam je stigla ova SMS poruka! Targetiraju vozače i varaju neplaćenim saobraćajnim kaznama Izvor: Kurir televizija