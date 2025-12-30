Slušaj vest

Kako se približava sezona praznika, kada mnogi ljudi otvaraju nove pametne telefone, FBI je izdao važno upozorenje korisnicima iPhone-a i Android-a. Prevaranti postaju sve sofisticiraniji i često pokušavaju da ukradu novac ili lične podatke putem telefonskih poziva.

Kako prevara funkcioniše?

Mobilni telefon Foto: Shutterstock

Prevaranti se često predstavljaju kao:

Tehnička podrška

Banka

Carina i granična zaštita SAD (CBP)

Lokalna policija

Mogu čak i da „lažiraju“ identifikaciju pozivaoca, što znači da se legitiman broj pojavljuje na vašem telefonu, iako je pozivalac zapravo prevarant.

Njihov cilj je da vas prevare da:

Foto: Profimedia

Prebacite novac sa vašeg računa

Instalirate zlonamerni softver na vaš telefon

Prevaranti često pokušavaju da vas uplaše i daju vam osećaj hitnosti, kako biste doneli ishitrenu odluku. Opasnosti od zlonamernog softvera

Zlonamerni softver je često teško ukloniti i može ugroziti:

Kreditne kartice

Onlajn bankarstvo

Fotografije i kontakte

Čak i skeniranje naizgled bezopasnog QR koda može prevarantima dati potpun pristup vašem telefonu. Saveti FBI-ja

Foto: Shutterstock

Ako primite nepoznati poziv koji niste očekivali, odmah prekinite vezu. Čak i ako poziv deluje poverljivo, šansa da je legitiman je izuzetno mala.

Prevaranti mogu tvrditi da je vaš bankovni račun ugrožen ili da ćete biti uhapšeni ako odmah ne prebacite novac.

Policijske uprave od Virdžinije do Njujorka dokumentovale su slučajeve u kojima su prevaranti lažno predstavljali lokalne organe reda i primoravali žrtve da pošalju novac. Prevare obično uključuju tvrdnje da:

Imate nalog za propušteni datum suđenja

Niste se pojavili na dužnosti porotnika

Imate neplaćene kazne

Žrtve se upozoravaju da nikada ne šalju novac ili otkrivaju lične podatke tokom takvih poziva.

