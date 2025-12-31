Slušaj vest

„Od sutra će sve biti drugačije!“ Rečenicu retko kada čujemo ili izgovaramo češće nego u novogodišnjoj noći. Novogodišnje odluke iz godine u godinu su apsolutni hit. Ali zašto ih uopšte donosimo? Koje su najčešće? Zašto većina propadne već posle nekoliko nedelja? I, najvažnije – šta možemo da uradimo da bismo ih zaista sproveli?

Donosimo odgovore.

Top 10 najčešćih novogodišnjih odluka

Foto: discpicture / Alamy / Profimedia

Najpopularnije novogodišnje odluke uglavnom imaju jedan zajednički cilj – da iskorenimo sopstvene slabosti i postanemo „bolja verzija sebe“. Bilo fizički, mentalno ili u odnosima sa drugima.

1. Više vremena za porodicu i prijatelje

Na samom vrhu liste nalazi se želja da više vremena posvetimo porodici i prijateljima. U jednom trenutku postanemo odrasli, zaposlimo se, radimo puno radno vreme i slobodno vreme počne da deluje kao luksuz. Vikendi koji su nekada bili rezervisani za druženje sada se često završavaju na kauču, uz rečenicu: „Dan je već bio dovoljno dug.“

Ipak, ljudi nisu stvoreni da budu sami. Zato se javlja snažna potreba da se ponovo povežemo sa onima koje sve ređe viđamo jer nas svakodnevica stalno sputava. Upravo iz te potrebe rađa se nova odluka.

2. Više sporta i fizičke aktivnosti

Foto: Shutterstock

Na drugom mestu je želja da se više krećemo i bavimo sportom. Odluka se donosi lako, a januar je svake godine mesec u kome teretane beleže rekordan broj novih članova – koji se do marta uglavnom prepolovi. Problem je što članarine traju cele godine, dok motivacija traje znatno kraće.

Saveti stručnjaka: Odluka nije pogrešna, ali pristup često jeste. Umesto skupe članarine bez plana, počnite jednostavno:

1. januara duga šetnja

2. januara lagano trčanje 20 minuta

3. januara pilates kod kuće ispred televizora 3. Zdravija ishrana

Treće mesto zauzima želja za zdravijom ishranom. Više vitamina, manje mesa, bez brze hrane – ova odluka ima više varijacija nego disko-kugla refleksija.

4. Gubitak kilograma

Broj na vagi nije jedini parametar mršavljenja Foto: Shutterstock

Logično, odmah iza zdrave ishrane dolazi i želja da smršamo. Bilo da želimo ponovo da obučemo omiljene farmerke, ispunimo društvene ideale lepote ili se jednostavno bolje osećamo u sopstvenoj koži. Ključ uspeha je postepenost – drastične promene preko noći retko opstaju.

5. Manje stresa

Odmah zatim sledi želja da u novoj godini imamo manje stresa. Nije iznenađenje – tempo života, zahtevi na poslu i privatne obaveze sve više pritiskaju. Posebno tokom praznika shvatimo koliko nam prija mir, tišina i „ništa ne raditi“. I tada se rađa odluka: želim ovako češće.

6–10. Alkohol, san, priroda i posao

Među ostalim čestim odlukama su:

manje alkohola i cigareta (6. i 7. mesto),

više sna (8. mesto),

više vremena u prirodi, daleko od ekrana (9. mesto),

promene na poslu (10. mesto).

Foto: Shutterstock

Mnogi žele da prestanu da rade prekovremeno ili da posao ne nose kući. Ako je kraj radnog vremena u 17 časova – upišite to u kalendar i držite se toga. Isto važi i za razgovor o povišici: zapišite datum i sprovedite ga. Najgore što može da se desi jeste da odgovor bude „ne“.

Zašto novogodišnje odluke često propadnu?

Zato što preterujemo – čak i prema sebi. Ljudi su bića navika i svaka promena zahteva jasan okvir i realne uslove. Ako ciljevi nisu prilagođeni svakodnevnom životu, plan nema šansu da opstane dugoročno.

Ali dobra vest je: odluke mogu da uspeju. Potrebni su pametno planiranje i snažna volja.

Kako novogodišnje odluke zaista funkcionišu

Na njih će zimski solisticij imati najveći uticaj Foto: Shutterstock

Svaka odluka mora imati realan plan. Ako želite više fizičke aktivnosti, prvo se zapitajte – šta vam zaista prija?

Na primer, tri aktivna dana u nedelji mogu da izgledaju ovako:

– plesni kurs petkom uveče

– duga šetnja nedeljom

– 10 minuta vežbi kod kuće posle posla

Mnogo realnije nego članarina bez plana, zar ne?

Ako želite zdraviju ishranu, ključ je priprema: unapred potražite recepte koji vam zvuče primamljivo i istražite restorane sa zdravim opcijama.

Promena uvek počinje planiranjem.

Video: Psihologija vas tera da trošite više