Dnevni horoskop za 31. decembar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta svaki znak horoskopa očekuje poslednjeg dana aktuelne godine.

Ovan

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan vam donosi snažnu potrebu da presečete sa starim navikama. Veče je idealno za društvo i slavlje, ali i za jednu iskrenu odluku koju dugo odlažete. Nova godina vam donosi hrabrije poteze.

Bik

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Emocije su danas u prvom planu. Mogući su razgovori koji zatvaraju jedno važno poglavlje iz prošlosti. Doček Nove godine provedite uz ljude uz koje se osećate sigurno i voljeno.

 Blizanci

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan vam donosi mnoštvo poruka, poziva i susreta. Vaš društveni život je u punom zamahu, ali povedite računa da ne rasipate energiju. U ponoć ćete tačno znati šta želite u narednoj godini.

 Rak

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Osećaj nostalgije može biti pojačan, ali to je znak da ste mnogo sazreli. 31. decembar donosi emotivno zatvaranje jednog ciklusa. Nova godina vam donosi više mira i stabilnosti.

Lav

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Reflektori su danas prirodno usmereni ka vama. Sjajite gde god da se pojavite, a komplimenti stižu sa svih strana. Iskoristite veče da zamislite velike planove – naredna godina traži vašu hrabrost.

Devica

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan je idealan za sabiranje utisaka i tiho planiranje. Iako možete delovati povučeno, u sebi nosite jasnu viziju budućnosti. U ponoć donesite jednu ličnu odluku i zadržite je za sebe.

 Vaga

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ljubav i odnosi dolaze u fokus. Moguće je pomirenje ili emotivno priznanje koje menja tok priče. Doček Nove godine donosi vam lepu energiju i osećaj ravnoteže.

Škorpija

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Zatvarate godinu snažnije nego ikada. Intuicija vam je izuzetno jaka – verujte joj. U ponoć ostavljate iza sebe nešto što vas je dugo opterećivalo.

Strelac

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Avanturistički duh vas ne napušta ni poslednjeg dana u godini. Moguće je spontano putovanje ili neočekivan plan. Nova godina vam donosi prilike za nova iskustva.

Jarac

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Osećate ponos zbog svega što ste postigli. 31. decembar vam donosi osećaj kontrole i stabilnosti. Idealno veče za planove, ciljeve i konkretne odluke.

Vodolija

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan nosi energiju iznenađenja. Neočekivan susret ili poruka mogu vam ulepšati veče. U ponoć razmišljate drugačije nego ikada pre – spremni ste za lične promene.

Ribe

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Emotivno zatvarate godinu sa osećajem zahvalnosti. Kreativna energija je jaka, a snovi intenzivni. Nova godina vam donosi više vere u sebe i jasnije granice prema drugima.

