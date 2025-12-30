Slušaj vest

Dana 14. marta 2005. godine, bračni par sa Floride pojavio se u Policijskoj upravi Palm Biča (PBPD) i policajcima rekao da veruju kako je njihova četrnaestogodišnja ćerka „možda imala neku vrstu seksualnog odnosa sa starijim muškarcem koji živi u Palm Biču“, navodi se u policijskom izveštaju do kog je došao magazin PEOPLE. Roditelji nisu znali ime tog muškarca, njegovu adresu niti bilo kakve dodatne detalje. Rekli su i da njihova ćerka odbija da prizna ili čak razgovara o incidentu, za koji su saznali preko majke jedne od njenih prijateljica.

Upravo je ova prijava pokrenula istragu koja je na kraju dovela do hapšenja i osude Džefrija Epstajna, koji je 2008. godine priznao krivicu po jednoj tački za podvođenje i jednoj tački za podvođenje maloletnice.

Ovako je Džefri Epstajn izgledao 3 nedelje pre smrti:

1/14 Vidi galeriju Ovako je Džefri Epstajn izgledao 3 nedelje pre smrti Foto: Ministarstvo pravde SAD

Epstajn je bio poznat policiji i pre 2005.

Međutim, kako pokazuju novi dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, Epstajn je bio predmet čak dve prethodne istrage Policijske uprave Palm Biča, i to godinama pre nego što je slučaj iz 2005. dospeo u javnost.

Prva istraga započela je u decembru 2001. godine, kada je Policijska uprava Vest Palm Biča (WPBPD) kontaktirala Jedinicu za organizovani kriminal, poroke i narkotike PBPD-a. Tada je prijavljeno da Epstajnova bliska saradnica Gizlejn Maksvel navodno „regrutuje mlade žene sa Palm Bič Stejt koledža da dolaze u njenu kuću i javljaju se na telefon“.

Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

„Mlade, lepe i neudate“

Prema izveštaju, tri studentkinje su izjavile da im je Maksvel prišla na kampusu i rekla da „traži mlade, lepe i neudate žene koje bi se javljale na telefone i obavljale kancelarijski posao u njenoj kući u Palm Biču“.

Jedna studentkinja, koja je u više navrata prihvatila ponudu od 200 dolara dnevno, ispričala je da su većina poziva bili muškarci „koji su govorili kada će dovesti određene devojke“. Dve druge studentkinje rekle su policiji da se Epstajn prema njima ponašao neprimereno i da ih je dodirivao dok su boravile u njegovoj kući.

„Nešto čudno se dešava“

Iako je PBPD pokušao da stupi u kontakt sa studentkinjama, policija je imala malo uspeha, jer su pohađale koledž zajednice i uglavnom živele van kampusa.

Nekoliko njih je ipak pristalo na razgovor i opisalo da su u kući viđale gole fotografije žena, žene koje su se sunčale u toplesu pored bazena, kao i konstantne masaže koje su kod njih budile osećaj da se „nešto čudno dešava“. Ipak, nijedna od njih nije svedočila konkretnom krivičnom delu.

Ozloglašeni predator Džefri Epstajn Foto: HOGP/House Oversight Committee

Dokazi iz smeća

Istovremeno, istražitelji PBPD-a su sprovodili tzv. „trash pull“ operacije, odnosno pregled otpada iz Epstajnove kuće. Tokom samo nekoliko meseci pronašli su gole fotografije žena, imenike masaža, kao i spisak pod nazivom „Ljudi sa kojima želim da se upoznaš“, na kome su se nalazila imena žena, njihova starost, opis i čime se bave.

Uprkos svemu, u aprilu 2002. godine istraga je zatvorena, uz obrazloženje da „nije prijavljena niti otkrivena nezakonita aktivnost“.

Prijava maserke – bez reakcije

U martu 2004. godine, policiji se obratila žena koja je Epstajnu davala masaže u njegovoj kući i rekla da želi da podnese prijavu. Ona je tvrdila da ju je Epstajn više puta tražio da skine gornji deo odeće ili pantalone, ali da je ona to odbila.

Policija je reagovala tek sledećeg dana oko 23 časa, uz poruku da će je „kontaktirati kasnije“. Pet dana kasnije ostavljena joj je govorna poruka, ali nikada nije usledio dalji kontakt.

Ovako izgleda hram Džefrija Epstajna:

1/7 Vidi galeriju Fotografije hrama Džefrija Epstajna Foto: Ministarstvo pravde SAD

Taksista i maloletne devojke

U avgustu 2004. godine, policajac je sastavio izveštaj nakon što ga je zaustavio taksista koji je rekao da je upravo ostavio dve bele devojke stare oko 15 i 17 godina ispred Epstajnove kuće.

Taksista je naveo i da je tokom vožnje čuo kako devojke razgovaraju o tome koliko novca će zaraditi „izlaženjem“ u Palm Biču.

„Ne mogu da pričam, u školi sam“

U novembru iste godine, upravnik Epstajnove kuće prijavio je sumnjivo vozilo parkirano u dvorištu. Policajac je zatekao mladu ženu u automobilu, koja mu je rekla da je došla po kovertu koju joj je Epstajn ostavio.

Policajac je potvrdio da je koverta zaista postojala, ali je zabeležio i trenutak kada je devojci zazvonio telefon, a ona rekla majci:

„Ne mogu da pričam, ne mogu da pričam. U školi sam, moram da idem.“

Devojka je „nezvanično“ rekla policajcu da koverta sadrži novac za masažu, dodajući da Epstajn „ima mnogo mladih devojaka koje dolaze zbog toga“ i da je „uvek neka druga mlada devojka sa njim pored bazena ili u kući“.

Ni tada nije preduzeta nikakva konkretna akcija.

Evo šta se sve nalazi u Epstajnovim dokumentima:

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Konačno – istraga 2005. godine

Tek u martu 2005. godine, policija je ponovo počela da pretražuje smeće iz Epstajnove kuće i postavlja vozila sa uređajima za prisluškivanje niz ulicu, kako bi nadzirala ulaz u vilu.

U izveštaju se navodi da je 30. marta 2005. jedan detektiv PBPD-a istraživao Epstajna kao osumnjičenog za seksualni napad nad četrnaestogodišnjom devojčicom.

Istragu je vodio detektiv Džozef Rekarij, koji je u početku imao samo jednu potencijalnu žrtvu. Do avgusta 2006. godine, ispitao je više od 30 potencijalnih žrtava, od kojih je većina bila maloletna.

Optužbe koje nikada nisu podignute

U maju 2006. godine, detektiv Rekarij je tužiocima podneo izveštaj sa preporukom da se Epstajn optuži po četiri tačke za nezakonitu seksualnu aktivnost sa maloletnicom i po jednoj tački za bludno i razvratno zlostavljanje.

Da je bio osuđen po svim tačkama, Epstajnu je pretila kazna od 135 godina zatvora.

Umesto toga, tužioci su odlučili da zatraže optužnicu za samo jednu tačku – podvođenje prostitutke.

1/7 Vidi galeriju Slike sa Epstajnovog imanja Foto: X/Oversight Dems

Zloglasni „slatki sporazum“

Na osnovu toga, Epstajn je uspeo da ispregovara ozloglašeni „slatki nagodbeni sporazum“, kojim je osuđen na svega 13 meseci zatvora u privatnom krilu, nakon čega je prebačen na modifikovani kućni pritvor.

Taj aranžman mu je omogućio da putuje između svojih imanja u Njujorku, Palm Biču, Novom Meksiku, na Devičanskim ostrvima, pa čak i u Parizu.