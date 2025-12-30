Slušaj vest

Suvlasnica Mis Univerzuma, Jakapong „En“ Jakrajutatip, osuđena je na dve godine zatvora bez uslovne kazne zbog prevare, prenosi Bangkok Post.

Jakrajutatip, osnivačica JKN Global Group, kompanije koja je suvlasnik internacionalnog takmičenja lepote, proglašena je krivom za prevaru vezanu za korporativnu obveznicu u vrednosti od 951.927 dolara.

Jakkapong „En“ Jakrajutatip Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Suđenje i izostanak sa ročišta

Presuda je izrečena u petak, 26. decembra, na Bangkok South Kwaeng sudu, prenosi medij. Jakrajutatip, međutim, nije bila prisutna na sudu i trenutno je nedostupna vlastima.

Naredba za hapšenje izdata je nakon što ju je plastični hirurg 2023. godine optužio za prevaru i prikrivanje informacija, dok je pokušavala da ga navede da investira u njenu kompaniju, prenose France 24 i The Independent.

Prema izveštaju Bangkok Posta, sud je naveo da su od 24. jula do 8. avgusta 2023. godine Jakrajutatip i JKN Global Group plasirali lažne informacije i prikrivali činjenice kako bi prevarili investitora, navodeći ga da uloži u korporativne obveznice kompanije, iako su znali da kompanija ima finansijskih poteškoća i da neće moći da vrati ulaganje.

Jakrajutatip i JKN Global Group navodno su pribavili imovinu u vrednosti od 30 miliona bahta, što je investitoru pričinilo finansijsku štetu, dodaje medij.

Bekstvo i međunarodne istrage

Jakrajutatip je prvobitno bila puštena uz kauciju, ali je kasnije izostala sa sudskih ročišta u Bangkoku i okarakterisana je kao osoba u bekstvu, navodi se u saopštenju Tajlandskih sudova. Lokalni mediji krajem novembra sugerisali su da je pobegla u Meksiko, u vreme kada je Fátima Boš iz Meksika proglašena za Mis Univerzuma 2025 na ceremoniji u Bangkoku 20. novembra.

Pored toga, mediji su izvestili da su meksički bankovni računi Raúla Roče, predsednika i suvlasnika Mis Univerzuma, zamrznuti u okviru krivične istrage meksičke Finansijske obaveštajne jedinice zbog sumnje u pranje novca. AP je ranije objavio da je Roča od novembra 2024. pod istragom zbog sumnje na organizovani kriminal, uključujući krađu goriva, trgovinu narkoticima i oružjem, prema meksičkim federalnim tužiocima.