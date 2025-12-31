Slušaj vest

Na TikToku u poslednjim danima širi se niz viralnih videa u kojima zaposleni u luksuznim modnim kućama otkrivaju šta su dobili za praznike od svojih poslodavaca. Snimci su privukli veliku pažnju jer pokazuju da neki od najpoznatijih svetskih brendova svoje zaposlene nagrađuju vrednim i prepoznatljivim proizvodima iz sopstvenih kolekcija.

Prvi video je objavio Alvin, zaposleni u Gučiju u Nemačkoj. U videu je pokazao elegantan Guči sat sa metalnom narukvicom i prepoznatljivim dizajnerskim detaljima, upakovan u originalnu kutiju brenda. Video je dobio brojne komentare, a mnogi su istakli da je ovo daleko iznad standardnih prazničnih poklona u većini kompanija.

Zaposleni u Gučiju dobijaju torbice

Nedugo zatim, Alvin je podelio još jedan video, otkrivajući da su zaposlene u Gučiju dobile dizajnerske torbice. Video prikazuje crnu torbicu sa prepoznatljivim prošivenim uzorkom, zlatnim lancem i Guči logom na prednjoj strani.

Luj Viton obradovao zaposlene kolekcijom Monogram

Treći video je objavila Tanja Bedi, koja radi za Luj Viton. U svojoj objavi je pokazala šta su zaposleni francuskog luksuznog brenda dobili za Božić. Video prikazuje prepoznatljivu narandžastu torbu Luj Viton i elegantnu futrolu za kartice iz kolekcije Monogram.

Iako se sadržaj poklona razlikuje u zavisnosti od tržišta i položaja zaposlenih, komentari ispod videa jasno pokazuju da su mnogi bili impresionirani načinom na koji Luj Viton nagrađuje svoje radnike.

