Rođendanska torta koju je njen muž kupio za prvi rođendan njihove ćerke imala je posebnu priču, ali ni ta priča nije bila dovoljna da razuveri sve da ovaj desert nije bio neprikladan za takvo slavlje.

Alison Kuč koja je supruga NFL igrača Ajzaka Ročela, objavila je na Tiktoku kako izgleda ta sporna torta. Desert su odmah svrstali u red najčudnijih poslastica, a torta je bila u obliku ženskih grudi sa brushlalterom.

"Kada je vašoj ćerki prvi rođendan, a muž te iznenadi ukusnom tortom kako bi proslavila godinu dana izmlazanja mleka", objasnila je ova mama zašto se baš ovakva torta našla na meniju.

Mnogi na Tiktoku rekkli su da kolač izgleda čudno i da nikako nije prikladan događaju.

Torta za prvi rođendan deteta Foto: Printscreen/Reddit

"Nisam puritanac, ali ovo je čudno. Osim toga, tu su bila i tuđa deca", poručuju na Reditu, pa dodaju da torta ne bi bila problem za neku drugačiju proslavu. "Pitanje vremena i mesta. Ne bih volela da mi poklone ovakvu tortu za prvi rođendan mog deteta", "Čak i ako se radi o proslavi neverovatne prekretnice u dojenju, to je trebalo da bude učinjeno na privatnom sastanku ili nekom drugom događaju. Fokusirajte se na bebu i slavlje na proslavi njenog rođendana", "Gde je našao baš ovakvu tortu?".

Jedna mama napisala je da bi bila veoma ljuta kada bi se njeno dete našlo na ovakvom rođendanu, dok jedan tata dodaje da bi pozvao policiju zbog nepristojnosti.

Zameraju Alison i što je svu pažnju na prvom rođendanu svog deteta usmerila ka sebi.

"Dojenje je teško. Koristiti pumpice za mleko je veoma teško, činiti to godinu dana je naredni nivo", "Ona zaslužuje to da proslavi kako god želi. Prvi rođendan je ionako za roditelje, pogotovo mamu", "Iskreno, ti si rok zvezda, to je tako psihički iscrpljujuće", pišu an Redditu oni koji nemaju bilo šta protiv čudne torte, a da li vi imate?

