Slušaj vest

U srcu planinskog masiva Sijera Nevada de Santa Marta — jedne od najviših obalnih planina na svetu, koja se uzdiže do gotovo 5.800 metara nadmorske visine — živi pleme Kogi, drevni narod čija tradicija datira još iz prekolumbijskih vremena.

Ko su Kogi?

Kogi (poznati i kao Kágaba ili Cogui) su autohtoni narod severne Kolumbije, naslednici drevne civilizacije Tairona, jedne od najnaprednijih kultura pre dolaska Evropljana. Njihova zajednica broji oko 15.000 do 21.000 ljudi, raspoređenih u više od 50 sela na strmim padinama i dolinama Siere Nevade, često iznad 1.200 metara nadmorske visine. Klima i visina snažno oblikuju njihove običaje, poljoprivredu i način života.

Pogledajte u galeriji kako živi pleme Kogi:

1/8 Vidi galeriju Indijanski Kogi narod u tradicionalnoj odeći u planinama Sijera Nevada de Santa Marta Foto: - / Eye Ubiquitous / Profimedia, Kike Calvo / Zuma Press / Profimedia

Duhovna filozofija — “Srce sveta”

Kogi ne vide planine samo kao geografski prostor — za njih je Sijera Nevada “Srce sveta”, izvor života svih bića. Oni sebe nazivaju „Starijom braćom“, dok ostatak sveta vide kao „Mlađu braću“, koja je zaboravila kako da živi u ravnoteži sa prirodom.

Kosmologija Kogija temelji se na dubokom poštovanju svega živog: svaki kamen, reka, biljka i životinja imaju dušu i svrhu. Ljudi su dužni da održavaju sklad među svim oblicima života, jer svaki poremećaj prirodnog poretka utiče na globalnu ravnotežu i dobrobit sveta.

Uloga Mamosa — duhovnih vođa

U središtu Kogi društva su Mamosi — duhovni vođe i čuvari znanja, koji se od rođenja pripremaju za ovu ulogu. Njihova obuka traje decenijama, tokom kojih uče kako da “slušaju vodu”, čitaju energiju prirode i shvate univerzalne zakone postojanja. Kroz rituale, molitve i žrtve nastoje da obnove ravnotežu kada ona postane narušena — proces koji smatraju ključnim za opstanak života.

Indijanski Kogi narod u tradicionalnoj odeći u planinama Sijera Nevada de Santa Marta Foto: - / Eye Ubiquitous / Profimedia

Način života i poljoprivreda

Kogi su tradicionalno poljoprivrednici. Uzgajaju različite useve na padinama i terasama planina, poštujući prirodne cikluse i ne oštećujući zemljište. Njihova poljoprivreda uključuje rotacionu sadnju i selektivno čišćenje zemljišta kako bi očuvali plodnost tla i stabilan tok vode.

Muškarci i žene nose tradicionalnu odeću od pamuka, često u beloj boji koja simbolizuje čistoću i povezanost sa Majkom Zemljom. Žene su poznate po vezenim torbama koje nose svi članovi zajednice.

500 godina izolacije i njen kraj

Foto: Kike Calvo / Zuma Press / Profimedia

Kogi su vekovima živeli u gotovo potpunoj izolaciji, povlačeći se u visoke planine kako bi sačuvali svoj mir i tradiciju. Njihova izolacija trajala je više od 500 godina, tokom koje su se distancirali od kolonizatora, sukoba i spoljnog sveta.

Krajem 1990-ih, njihovi duhovni vođe, Mamosi, doneli su tešku odluku da prekinu vekovnu izolaciju. Njihova poruka svetu bila je jasna: uništavanje prirode od strane „Mlađe braće“ — neautohtonih ljudi — dovodi do kriza koje prete opstanku života. Pozvali su britanskog reditelja Alana Ereiru da dokumentuje njihovu priču, kao upozorenje čovečanstvu o klimatskim promenama, deforestaciji i gubitku biodiverziteta.

Poruka svetu i savremen izazovi

Kada je vest o pandemiji COVID-19 došla do plemena obučeni u belu odeću Sijere Nevade, niko nije bio iznenađen. Kogi, zajedno sa srodnim grupama Arhuaco, Wiwa i Kankuamo, već su decenijama primali upozorenja o virusnim bolestima i drugim krizama od svojih duhovnih vođa, Mamosa i njihovih ženskih pandan, Saga.

Obučeni da od rođenja posmatraju prirodu i traže smernice u njoj, predviđali su pandemije, nestašice hrane i vode, kao i klimatske promene. Njihova poruka je jednostavna, a duboka: čovečanstvo mora da se vrati Zakonu Porekla, originalnim uputstvima o životu u harmoniji sa svim oblicima života, ili će se suočiti sa sve većim krizama.

Video: Pleme u Amazonu