Dekor u stilu 80-ih i 90-ih sada je apsolutni hit, sa jelkama prepunim neskladnih, ali šarenih ukrasa jer sve više ljudi želi da ponovo doživi prazničnu magiju iz svog detinjstva.

"Maksimalizam se vraća"

"Nakon godina svedenih, neutralnih ili tradicionalnih Novih godina, ljudi su spremni da ponovo prihvate zabavu, obilje i nostalgiju", kaže Hari Bredšo iz At Last Events, kompanije koja se bavi dekoracijom i stajlingom događaja.

Prodavci primećuju da raste potražnja za ukrasima koji vraćaju duh detinjstva.

"Maksimalizam se vraća", dodaje Ebi Vilson iz Habitat-a.

Ljudi ponovo biraju šarena zvona, mašne, velike ukrase i papirne dekoracije koje podsećaju na 80-te i 90-te. Mnogi kupci mlađih generacija kažu da retro dekoracije vraćaju osećaj detinjstva.

Ukrasi

Topli i prijatni ambijent

Praznična sezona ove godine obeležava se bogatim i šarenim dekoracijama koje evociraju uspomene na prošle Nove godine.

U antikvarnicama sve je više ukrasa od folije, kuglica i girlandi, što podstiče potragu za vintidž i nostalgičnim elementima ukrasa.

Mnogi se fokusiraju na boje, teksture i stvaranje toplog i prijatnog ambijenta u domu, dok suptilni ukrasi sve više gube na popularnosti.

Praznične dekoracije često funkcionišu kao sredstvo povezivanja sa prošlim tradicijama i ritualima, pružajući osećaj stabilnosti i utehe u vremenu globalne neizvesnosti, navodi se.

Emotivan doživljaj praznika

Tako retro ukrasi, posebno oni iz 70-ih i 80-ih godina, doživljavaju preporod.

Zbog šire dostupnosti korišćene robe i očuvanih starijih ukrasa, sve više domaćinstava bira predmete stare i po 20-30 godina, koji i dalje zrače nostalgijom i bojama detinjstva.

Ova praksa doprinosi ličnom i emotivnom doživljaju praznika, čineći dekoraciju doma centralnim elementom praznične atmosfere.

Mnogi se odlučuju za ukrase koji ih podsećaju na Nove godine koje su dočekivali kod svojih baka i deka, kada se širio miris domaćih kolača i muzika Frenka Sinatre.

