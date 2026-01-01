Slušaj vest

Svake godine krajem decembra, dok odbrojavamo poslednje sate stare godine, Srbija ulazi u jednu posebnu vrstu krize – pravopisnu. Društvene mreže se pune čestitkama, porukama i statusima, a jedno pitanje neumorno iskače iz svake druge objave:

da li se piše nova godina ili Nova godina?

Ako ste ikada napisali „Srećna Nova godina“ bez razmišljanja – niste sami. Ako ste se dvoumili, precrtavali, pa ipak ostavili veliko slovo „za svaki slučaj“ – takođe niste izuzetak. Ipak, pravopis je prilično jasan, koliko god mi voleli da ga ignorišemo kad krene slavlje.

Šta kaže pravopis srpskog jezika?

Prema važećem Pravopisu Matice srpske, izraz nova godina piše se malim početnim slovima kada se odnosi na kalendarsku godinu koja dolazi.

Foto: Shutterstock

Ispravno: Srećna nova godina!

Želim vam uspešnu novu godinu.

U novoj godini planiram da manje grešim u pravopisu.

Dakle, u većini svakodnevnih čestitki – nema velikog slova.

Kada se piše „Nova godina“ velikim slovima?

Veliko početno slovo koristi se samo kada se misli na praznik, odnosno na Novu godinu kao događaj – 1. januar.

Ispravno: Nova godina se slavi 1. januara.

Doček Nove godine organizovan je na Trgu.

Tokom Nove godine radnje neće raditi.

Drugim rečima – ako govorite o slavljenju, prazniku, dočeku, onda je veliko slovo na mestu. Ako nekome samo želite sreću u narednih 365 dana – malo slovo je vaš prijatelj.

Foto: Sefa Kart / Alamy / Profimedia

Gde Srbi najčešće greše (i zašto se brukamo svake zime)

Problem nastaje jer većina čestitki zvuči svečano, pa nam veliko slovo deluje „lepše“, „kulturnije“ i „svečanije“. Tako nastaju legendarne poruke tipa:

„Srećna Nova Godina svima“

„Neka vam Nova Godina donese zdravlje“

I dok se pravopis negde u ćošku tiho hvata za glavu, mi nastavljamo po starom – uz vatromet, šampanjac i pogrešno veliko slovo.

Ironija je u tome što se više trudimo da napišemo veliko slovo nego da proverimo da li je ispravno.

Kratak pravopisni podsetnik za kraj

Foto: Shutterstock

Ako ne znate kako da napišete – zapitajte se:

Da li govorim o prazniku ili o godini koja dolazi?

praznik → Nova godina

godina → nova godina

Jednostavno, zar ne? Bar dok ne popijemo drugu čašu.

