Slušaj vest

Svake godine krajem decembra, dok odbrojavamo poslednje sate stare godine, Srbija ulazi u jednu posebnu vrstu krize – pravopisnu. Društvene mreže se pune čestitkama, porukama i statusima, a jedno pitanje neumorno iskače iz svake druge objave:
da li se piše nova godina ili Nova godina?

Ako ste ikada napisali „Srećna Nova godina“ bez razmišljanja – niste sami. Ako ste se dvoumili, precrtavali, pa ipak ostavili veliko slovo „za svaki slučaj“ – takođe niste izuzetak. Ipak, pravopis je prilično jasan, koliko god mi voleli da ga ignorišemo kad krene slavlje.

Šta kaže pravopis srpskog jezika?

Prema važećem Pravopisu Matice srpske, izraz nova godina piše se malim početnim slovima kada se odnosi na kalendarsku godinu koja dolazi.

pisanje shutterstock_2402293349.jpg
Foto: Shutterstock

 Ispravno:

  • Srećna nova godina!
  • Želim vam uspešnu novu godinu.
  • U novoj godini planiram da manje grešim u pravopisu.

Dakle, u većini svakodnevnih čestitki – nema velikog slova.

Kada se piše „Nova godina“ velikim slovima?

Veliko početno slovo koristi se samo kada se misli na praznik, odnosno na Novu godinu kao događaj – 1. januar.

 Ispravno:

  • Nova godina se slavi 1. januara.
  • Doček Nove godine organizovan je na Trgu.
  • Tokom Nove godine radnje neće raditi.

Drugim rečima – ako govorite o slavljenju, prazniku, dočeku, onda je veliko slovo na mestu. Ako nekome samo želite sreću u narednih 365 dana – malo slovo je vaš prijatelj.

muškarac, telefon
Foto: Sefa Kart / Alamy / Profimedia

Gde Srbi najčešće greše (i zašto se brukamo svake zime)

Problem nastaje jer većina čestitki zvuči svečano, pa nam veliko slovo deluje „lepše“, „kulturnije“ i „svečanije“. Tako nastaju legendarne poruke tipa:

  • „Srećna Nova Godina svima“
  • „Neka vam Nova Godina donese zdravlje“

I dok se pravopis negde u ćošku tiho hvata za glavu, mi nastavljamo po starom – uz vatromet, šampanjac i pogrešno veliko slovo.

Ironija je u tome što se više trudimo da napišemo veliko slovo nego da proverimo da li je ispravno.

Kratak pravopisni podsetnik za kraj

shutterstock_2488838135.jpg
Foto: Shutterstock

Ako ne znate kako da napišete – zapitajte se:
Da li govorim o prazniku ili o godini koja dolazi?

  • praznik → Nova godina
  • godina → nova godina

Jednostavno, zar ne? Bar dok ne popijemo drugu čašu.

Ne propustiteZanimljivostiEvo zašto je pogrešno reći "čak štaviše": Većina pravi ovu ozbiljnu grešku u srpskom jeziku
Đak piše u svesci
ZanimljivostiSrbi i dalje muku muče da li se piše samnom ili sa mnom? Ako naučite ovu foru nikad nećete pogrešiti
Majka sa sinom tinejdžerom profimedia-0993465619.jpg
ZanimljivostiDa li se pravilno kaže odštampati ili otštampati? Jezička nedoumica često zbunjuje zbog jednog izuzetka
Hrpa papira u kancelariji
ZanimljivostiDa li se piše ne bi ili nebi? Mnogi se zbune, a ovo je jedini gramatički pravilan oblik
profimedia-0309038494.jpg
ZanimljivostiDa li se kaže "Svo vreme ili sve vreme"? Srbi ostali u čudu kad su čuli šta je ispravno, svi zaboravili pravilo iz škole
zbunjenost shutterstock_2476945071.jpg
ZanimljivostiHeftalica, hevtalica ili hefterica? Pola Srbije nije znalo kako se kaže, svi masovno ponavljali pogrešan odgovor "Sad me već pismenost ljuti"
profimedia-0303636573.jpg

 Video:

NIJE NI ČUDO ŠTO JE NAJPRAĆENIJI SVETSKI ZVANIČNIK NA TVITERU: Tramp tvitove piše sam, a jednu stvar ne podnosi (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir TV