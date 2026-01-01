Slušaj vest

Dnevni horoskop za 1. januar 2026. godine. Horoskopski znaci će već prvog dana u novoj godini imati brojna uzbudljiva dešavanja. Nekim pripadnicima Zodijaka se sve od starta menja.

Ovan

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Prvi dan nove godine donosi im snažan nalet energije i želju da odmah krenu u akciju. Imaće potrebu da preseku sa starim navikama i jasno postave ciljeve za naredni period. U odnosima mogu biti direktniji nego inače, pa je važno da pripaze na ton. Dan je dobar za planiranje, ali ne i za ishitrene odluke.

Bik

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Bikovi će želeti miran i stabilan početak godine. Okrenuće se porodici, domu i osećaju sigurnosti. Finansijske teme mogu im biti u fokusu, a mnogi će razmišljati kako da u 2026. uđu rasterećenije. Emocije su stabilne, ali prisutna je potreba za potvrdom i toplinom.

Blizanci

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Blizanci će u novu godinu ući puni ideja i želje za komunikacijom. Imaće potrebu da se čuju sa ljudima koje dugo nisu videli ili da započnu nove razgovore koji mogu biti značajni. Dan je povoljan za razmenu planova, ali je važno da ne rasipaju energiju na previše stvari odjednom.

Rak

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Rakovi će 1. januar doživeti emotivno i introspektivno. Biće okrenuti prošlosti, ali i pitanjima šta žele da sačuvaju, a šta da ostave iza sebe. Porodični odnosi dolaze u prvi plan. Osećaj sigurnosti i pripadnosti biće im važniji od spoljašnjih dešavanja.

Lav

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Lavovi će želeti da novu godinu započnu optimistično i sa osećajem lične snage. Imaće potrebu da se istaknu, ali i da budu okruženi ljudima koji ih podržavaju. Dan može doneti važne uvide u vezi sa ličnim ambicijama i ljubavnim planovima. Važno je da slušaju i druge, ne samo sebe.

Devica

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Device će prvi dan godine iskoristiti za analizu i organizaciju. Razmišljaće o zdravlju, obavezama i svakodnevnim navikama koje žele da promene. Iako mogu delovati povučeno, u sebi će imati jasan plan za naredne mesece. Dobro je da sebi dozvole malo opuštanja.

Vaga

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vage će želeti ravnotežu i lepotu u svemu što rade tog dana. Okrenuće se partnerstvima, ljubavi i odnosima koji im donose mir. Mogu doneti važne odluke vezane za emotivni život ili pomirenje sa nekim iz prošlosti. Dan je povoljan za nežne razgovore i iskrenost.

Škorpija

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Škorpije ulaze u 2026. sa snažnom željom za promenom. Prvi januar može doneti duboka razmišljanja i emotivne uvide. Biće im važno da znaju kome mogu da veruju. Intuicija im je pojačana, pa bi trebalo da je slušaju, naročito u vezi sa ličnim i finansijskim pitanjima.

Strelac

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Strelčevi će prvi dan godine doživeti optimistično i sa željom za širenjem vidika. Razmišljaće o putovanjima, novim znanjima i velikim planovima. Mnogi će želeti da ostave iza sebe ograničenja iz prethodne godine. Dan je dobar za snove i vizije, ali ne i za konkretne poteze.

Jarac

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Jarčevi će ozbiljno shvatiti početak nove godine. Fokus će im biti na dugoročnim ciljevima, karijeri i odgovornostima. Imaće osećaj da je pred njima važan period u kojem treba pokazati istrajnost. Ipak, dobro je da tog dana pronađu vreme i za emocije i bliske ljude.

Vodolija

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vodolije će želeti da u novu godinu uđu drugačije, slobodno i autentično. Prvi januar donosi im nove ideje i potrebu da se oslobode starih okvira. Društveni kontakti i prijatelji igraće važnu ulogu. Dan je povoljan za maštanje o budućnosti i ličnim promenama.

Ribe

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ribe će 1. januar doživeti tiho, emotivno i intuitivno. Biće okrenute unutrašnjem svetu, snovima i duhovnim pitanjima. Mogu osetiti potrebu da oproste, puste prošlost i započnu godinu rasterećenijeg srca. Dobro je da slušaju svoje emocije, ali i da se ne povlače previše.

Ne propustiteZanimljivosti2026. godina je novi početak za svaki horoskopski znak: Ciklus je zatvoren posle 9 godina, čeka nas restart
Devojka sa kapom i Zodijački krug, ilustracija
ŽenaKoji će biti najbolji mesec u 2026. godini za vaš horoskopski znak? Planete će se udružiti da vam ispune najveće želje
364283_profimedia0635559151_ls.jpg
ZanimljivostiVeliki ljubavni horoskop za 2026. godinu: Slede jake turbulencije, a njima bivši već kucaju na vrata
zaljubljeni par se ljubi u snegu
ZanimljivostiDetaljan finansijski horoskop za 2026 godinu: Ovom znaku će od početka novac pljuštati kao kiša, a oni moraju da se čuvaju prevara
horoskop.jpg

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk