Za svaki praznik postoje običaji koji su manje ili više popularni, ali su i te kako poznati svima. Bez obzira na to proslavljate Novu godinu, verovatno ste se nadali jednoj stvari potajno - da vas neko poljubi u ponoć. Postoji verovanje da prva osoba sa kojom se susretnemo za novogodišnju noć postavlja osnovu za predstojeću godinu.

Dakle, novogodišnjim poljupcem ulazimo u godinu za koju želimo da bude puna ljubavi, strasti i poljubaca. 

Parovi se ljube u ponoć za Novu godinu
Zašto se u ponoć ljubimo za Novu godinu? Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

Prema verovanju, izostanak poljupca tačno u ponoć nagoveštava usamljenu godinu ili niz loših susreta. Opet, poljubiti nekoga tek radi reda gore je nego ne poljubiti se ni sa kim.

Strastveni novogodišnji poljubac našao je mesto i u popularnoj literaturi. U Dnevniku Bridžit Džouns upravo taj ponoćni poljubac bio je trenutak koji je ponovo spojio Bridžit i Marka Darsija. Međutim, ovo je samo verovanje.

image009.jpg
Foto: Promo/Upimedia

U zapadnim kulturama postoji verovanje da prva osoba sa kojom se sretnemo te noći i priroda tog susreta postavljaju osnovu za predstojeću godinu. Dakle, novogodišnjim poljupcem ulazimo u godinu za koju želimo da bude puna ljubavi, strasti i poljubaca. Stoga, ne propustite da poljubite svog partnera kada kazaljke na satu pokažu tačno dvanaest sati.

shutterstock-21327931311.jpg

