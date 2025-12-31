Zašto se u ponoć ljubimo za Novu godinu?

Slušaj vest

Za svaki praznik postoje običaji koji su manje ili više popularni, ali su i te kako poznati svima. Bez obzira na to proslavljate Novu godinu, verovatno ste se nadali jednoj stvari potajno - da vas neko poljubi u ponoć. Postoji verovanje da prva osoba sa kojom se susretnemo za novogodišnju noć postavlja osnovu za predstojeću godinu.

Dakle, novogodišnjim poljupcem ulazimo u godinu za koju želimo da bude puna ljubavi, strasti i poljubaca.

Zašto se u ponoć ljubimo za Novu godinu? Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

Prema verovanju, izostanak poljupca tačno u ponoć nagoveštava usamljenu godinu ili niz loših susreta. Opet, poljubiti nekoga tek radi reda gore je nego ne poljubiti se ni sa kim.

Strastveni novogodišnji poljubac našao je mesto i u popularnoj literaturi. U Dnevniku Bridžit Džouns upravo taj ponoćni poljubac bio je trenutak koji je ponovo spojio Bridžit i Marka Darsija. Međutim, ovo je samo verovanje.

Foto: Promo/Upimedia

