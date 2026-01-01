Slušaj vest

Najlepše čestitke za novu godinu je vreme novih početaka, lepih želja i poruka koje imaju moć da izmame osmeh, poprave raspoloženje i nekome ulepšaju dan. I dok jedni šalju kratko i jasno „Srećna nova godina“, drugi biraju reči pažljivo, želeći da u nekoliko rečenica stanu nada, zdravlje, ljubav i sreća.

Ako ste među onima koji žele da ove godine pošalju posebnu čestitku, donosimo izbor najlepših poruka za novu godinu – za porodicu, prijatelje, voljene osobe, ali i za one kojima želite uspeh i mir.

Klasične i najlepše čestitke za novu godinu

Ponekad su najjednostavnije poruke i najlepše – jer dolaze iz srca.

Srećna nova godina! Neka ti donese zdravlje, mir i mnogo razloga za osmeh.

Želim ti da u novoj godini ostvariš sve ono o čemu si tiho sanjao/la.

Neka ti svaki dan nove godine bude bolji od prethodnog. Emotivne čestitke koje ostavljaju snažan utisak

Ako želite da vaša poruka bude lična i topla, ove čestitke su pravi izbor.

Neka nova godina izbriše brige, a donese radost, ljubav i spokoj u tvoj život.

Želim ti godinu u kojoj ćeš biti okružen/a ljudima koji te iskreno vole.

U novoj godini budi hrabar/ra, srećan/na i veruj sebi – jer zaslužuješ najbolje. Kratke čestitke idealne za poruke i društvene mreže

Za one koji vole sažeto, a snažno.

Srećna nova godina – zdravlje na prvom mestu!

Nova godina, nova radost, novi uspesi!

Nek ti nova godina bude baš po tvojoj meri. Čestitke za porodicu

Porodici se uvek želi ono najvrednije – zdravlje i zajedništvo.

Srećna nova godina mojoj porodici – da budemo zajedno, zdravi i nasmejani.

Neka naš dom i u novoj godini bude pun ljubavi, razumevanja i topline.

Želim nam godinu bez briga i sa mnogo lepih uspomena. Čestitke za prijatelje

Prijatelji su oni koji ostaju – i zato zaslužuju posebne reči.

Srećna nova godina, prijatelju/prijateljice! Neka nam nova godina donese još više smeha i nezaboravnih trenutaka.

Želim ti godinu punu uspeha, dobrih odluka i lepih iznenađenja.

Hvala ti što si deo mog života – neka nova godina bude naša!

