Najlepše čestitke za novu godinu: Poruke koje će vaše prijatelji pamtiti i deliti sa drugima
Najlepše čestitke za novu godinu je vreme novih početaka, lepih želja i poruka koje imaju moć da izmame osmeh, poprave raspoloženje i nekome ulepšaju dan. I dok jedni šalju kratko i jasno „Srećna nova godina“, drugi biraju reči pažljivo, želeći da u nekoliko rečenica stanu nada, zdravlje, ljubav i sreća.
Ako ste među onima koji žele da ove godine pošalju posebnu čestitku, donosimo izbor najlepših poruka za novu godinu – za porodicu, prijatelje, voljene osobe, ali i za one kojima želite uspeh i mir.
Klasične i najlepše čestitke za novu godinu
Ponekad su najjednostavnije poruke i najlepše – jer dolaze iz srca.
- Srećna nova godina! Neka ti donese zdravlje, mir i mnogo razloga za osmeh.
- Želim ti da u novoj godini ostvariš sve ono o čemu si tiho sanjao/la.
- Neka ti svaki dan nove godine bude bolji od prethodnog.
Emotivne čestitke koje ostavljaju snažan utisak
Ako želite da vaša poruka bude lična i topla, ove čestitke su pravi izbor.
- Neka nova godina izbriše brige, a donese radost, ljubav i spokoj u tvoj život.
- Želim ti godinu u kojoj ćeš biti okružen/a ljudima koji te iskreno vole.
- U novoj godini budi hrabar/ra, srećan/na i veruj sebi – jer zaslužuješ najbolje.
Kratke čestitke idealne za poruke i društvene mreže
Za one koji vole sažeto, a snažno.
- Srećna nova godina – zdravlje na prvom mestu!
- Nova godina, nova radost, novi uspesi!
- Nek ti nova godina bude baš po tvojoj meri.
Čestitke za porodicu
Porodici se uvek želi ono najvrednije – zdravlje i zajedništvo.
- Srećna nova godina mojoj porodici – da budemo zajedno, zdravi i nasmejani.
- Neka naš dom i u novoj godini bude pun ljubavi, razumevanja i topline.
- Želim nam godinu bez briga i sa mnogo lepih uspomena.
Čestitke za prijatelje
Prijatelji su oni koji ostaju – i zato zaslužuju posebne reči.
- Srećna nova godina, prijatelju/prijateljice! Neka nam nova godina donese još više smeha i nezaboravnih trenutaka.
- Želim ti godinu punu uspeha, dobrih odluka i lepih iznenađenja.
- Hvala ti što si deo mog života – neka nova godina bude naša!
Video: