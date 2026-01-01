Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa nadzorne kamere sa benzinske pumpe u Fort Milu, Južna Karolina, koji je ubrzo postao viralan. U centru pažnje je neimenovana žena koja je svratila da napuni rezervoar, ali je njen dan dobio neočekivan preokret.

Dobitak na srećki vredan 250.000 dolara

Žena je odlučila da pored goriva "natoči" i malo sreće, kupivši srećku na obližnjoj polici. U trenutku kada je shvatila da je osvojila 250.000 dolara (oko 240.000 evra), njena reakcija bila je neprocenjiva – skočila je od sreće, pokazala tiket prodavcu i počela da ga grli.

Kamere usnimile reakciju žene koja je dobila na lutriji  Foto: printscreen/youtube/WBTV News - Charlotte

Nadzorna kamera zabeležila je urnebesne scene: žena je pala na kolena, podigla ruke u vis i nastavila da grli prisutne muškarce i žene u prodavnici. Slavlje se sigurno nastavilo i nakon što je stigla kući.

Reakcije vlasnika pumpe

Vlasnik benzinske pumpe, koji je često viđao srećnu dobitnicu, izjavio je za medije:

„Drago mi je što je osvojila novac. Viđam je svaki dan. Verujem da će joj dobitak promeniti život.“

Planovi ostaju tajna

Dobitni tiket je unovčen u sedištu državne lutrije, ali žena nije otkrila kako će potrošiti novac. Bez obzira na to, njen slučaj podseća nas da sreća može biti na dohvat ruke – uz samo malo hrabrosti da je potražimo.

