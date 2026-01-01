Slušaj vest

Dok su Srbija i veći deo Hrvatske ovih dana pod uticajem hladnog vremena, sa niskim temperaturama i zimskim ugođajem, Split kao da živi u sasvim drugoj sezoni. Fotografija koja se poslednjih dana deli na društvenim mrežama izazvala je veliku pažnju upravo zbog tog kontrasta.

Plaža kao sa letnje razglednice

Na slici, koja se navodno vezuje za 29. decembar, svega dva dana pred Novu godinu, splitska plaža izgleda kao usred jula. Ljudi su bez majica, pojedini ulaze u more, dok grad odiše sporim, opuštenim mediteranskim ritmom pod suncem. Temperatura od oko 15 stepeni očigledno nije bila prepreka za uživanje na obali.

Stara fotografija, nova pažnja

Ipak, prema informacijama koje kruže, fotografije nisu nastale baš tih dana, već tokom prethodnih meseci. Bez obzira na to, ponovo su postale aktuelne, naročito uz poruku koja je nasmejala mnoge: "Ako ste u Zagrebu, žao nam je…"

Zimsko kupanje nije izuzetak

Ovako prizori u Splitu zapravo nisu retkost. U primorskim gradovima, kada zimi temperature blago porastu i pojavi se sunce, često se može videti kako ljudi koriste priliku za šetnju, sunčanje, pa čak i kupanje u moru. Iako kalendarski nije leto, duh Mediterana ne priznaje uvek godišnja doba.

Mediteran po svojim pravilima

Dok se unutrašnjost regiona bori sa zimom, obala, bar povremeno, pokazuje svoju blažu stranu. Split je još jednom dokazao da na jugu zima ume da izgleda – skoro kao leto.

