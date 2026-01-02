Slušaj vest

Astrolog Aleksandra Čuhnova objasnila je na šta svaki horoskopski znak treba da obrati pažnju u vezi sa zdravljem u 2026. godini.

Ovan

Vaše slabe tačke u 2026. godini biće glava i oči. Možda ćete iskusiti nesanicu, migrene i tešku glavobolju. Vaše zdravlje će biti narušeno prekomernim opterećenjem poslom, hroničnim umorom i prenaprezanjem. Stoga je glavni zadatak za 2026. godinu da što više pojednostavite svoj radni raspored i date sebi vremena za odmor. Pokušajte da se s vremena na vreme prepustite digitalnoj detoksikaciji. Ovnovi će 2026. godine biti u dobroj poziciji da zakažu pregled očiju, a ako planirate korekciju vida, ovo je povoljan period; nemojte odlagati. Ne zanemarujte vizuelne vežbe, posebno ako vaš posao uključuje računar.

Vaš džepni komplet prve pomoći za ovu godinu: tablete za glavobolju, lekovi za snižavanje temperature i kapi za ublažavanje naprezanja očiju.

Bik

Slabe tačke Bika u 2026. godini biće im uši, grlo i štitna žlezda. Česte prehlade će dovesti do komplikacija, ali ne očekujte da će se same rešiti bez lečenja. U suprotnom, bol u grlu će se razviti u bol u grlu, a hladno uho će se razviti u infekciju uha. Bik bi trebalo da zakaže pregled štitne žlezde, da se podvrgne potrebnim testovima i proveri nivo hormona. Moguće su i kolebanja težine i poremećaji spavanja — to su takođe problemi povezani sa disfunkcijom štitne žlezde.

Vaš džepni komplet prve pomoći za ovu godinu: pastile za grlo.

Blizanci

Vodite računa o svojim plućima, ramenima i rukama. Ako niste imali lekarski pregled ili fizički pregled neko vreme, obavezno to uradite i uradite rendgen grudnog koša. Obratite pažnju na svoj respiratorni sistem i povećajte fizičku aktivnost. Možete dodati nordijsko hodanje, lagano trčanje, a leti čak i vožnju bicikla. Najjednostavnija gimnastika za ruke i šake pomoći će u održavanju pokretljivosti udova i zdravlja zglobova.

Vaš džepni ormarić za lekove za ovu godinu: mentol pastile i ulje od mente za olakšavanje disanja.

Rak

Slabe tačke kod svih predstavnika ovog znaka su psihosomatski sistem i želudac. Žene bi trebalo da obrate posebnu pažnju na svoje mlečne žlezde i reproduktivne organe. Tokom posete ginekologu uradite sve potrebne testove, kao i ultrazvuk dojki ili mamografiju. Uključite samopregled dojki u svoj večernji ritual. Važno je za sve Rakove da održavaju ravnotežu između pijenja i pravilne ishrane.

Vaš džepni ormarić sa lekovima za ovu godinu: možete se snaći i bez pilula. Fokusirajte se na pravilnu ishranu i redovnu hidrataciju. Vaše telo će vam biti zahvalno.

Lav

Vaše srce i vid su ugroženi. Vaš cilj ove godine je da uradite rutinski EKG i posetite kardiologa. Pokušajte da ne ostajete do kasno na poslu i izbegavajte stresne situacije, jer to direktno utiče na vaše performanse. Obavezno uključite barem minimalnu fizičku aktivnost kako biste održali cirkulaciju krvi. Kao i Ovnu, savetuje se da vam se pregleda vid i, ako je potrebno, da se koriguje.

Vaš džepni komplet prve pomoći za ovu godinu: kapi za oči i lekovi za poboljšanje rada srca.

Devica

Slabosti uključuju sistem za varenje, gastrointestinalni trakt i jetru. Bilo bi korisno da se testirate na nedostatke i prilagodite ishranu kod nutricioniste. Nakon novogodišnjih praznika, problemi sa gastrointestinalnim traktom i jetrom mogu postati očigledni.

Vaš džepni komplet prve pomoći za ovu godinu: enzimi i tablete za poboljšanje gastrointestinalnih funkcija.

Vage

Vodite računa o svojim bubrezima. Prvo, zaštitite leđa, nosite dugačke jakne po hladnom vremenu, držite donji deo leđa toplim i, naravno, izbegavajte podizanje teških predmeta kako biste sprečili prolaps bubrega. Drugo, obavezno redovno radite ultrazvuk bubrega kako biste bili sigurni da nema neočekivanih problema.

Vaš džepni ormarić za lekove za ovu godinu: lekovi za podršku funkciji jetre.

Škorpija

Vaši reproduktivni organi i debelo crevo su vaše slabe tačke. Sve o čemu nas je obično sramota da pričamo može da pokvari svoje funkcionisanje. Posetite lekara koji je specijalizovan za ove probleme, testirajte se, uspostavite zdrave navike i uključite u ishranu namirnice koje podržavaju vaš reproduktivni sistem. Možda imate problema sa pražnjenjem creva. Važno je da ne prihvatite situaciju, već da se pozabavite svim problemima koji se pojavljuju. U suprotnom, rizikujete naglo pogoršanje stanja.

Vaš džepni ormarić za lekove za ovu godinu: suplementi za poboljšanje funkcije creva, vlakna.

Strelac

Posebno obratite pažnju na jetru i kukove. Preporučljivo je da odmah nakon novogodišnjih praznika uradite abdominalni ultrazvuk, jer postoji rizik od problema sa jetrom. Izbegavajte masnu hranu i po potrebi uzimajte enzime kako biste pomogli varenje. Joga i dodavanje fizikalne terapije ili gimnastike u vašu dnevnu rutinu su korisni. Problemi sa zglobovima su mogući 2026. godine.

Vaš džepni ormarić za lekove za ovu godinu: lekovi za poboljšanje funkcije jetre.

Jarac

Slabosti Jarčeva u 2026. godini biće njihova koža, kosti i zubi. Odlaganje poseta zubaru više nije opcija. Dugogodišnji problemi će morati da se reše, i najbolje je da se rano počne sa štednjom za stomatološko lečenje. 2026. je takođe odlična godina za pokretanje dugoročnih projekata, kao što je nošenje proteze. Da biste održali zdrave kosti, dodajte hranu bogatu kalcijumom u svoju ishranu i uključite redovnu fizičku aktivnost. Bićete iznenađeni koliko će se vaš nivo energije poboljšati.

Vaš džepni ormarić za lekove za ovu godinu: dobra pasta za zube i konac za zube.

Vodolija

Slabosti uključuju vaskularni i venski sistem i mentalnu oštrinu. Uradite vaskularni ultrazvuk kako biste bili sigurni da nema osnovnih problema. Važno je da Vodolije treniraju svoje pamćenje i moždanu aktivnost, pa se preporučuje redovno rešavanje ukrštenica, zagonetki i pohađanje kvizova. Vežbajte digitalnu higijenu i pokušajte da izbegavate korišćenje gadžeta dva sata pre spavanja.

Vaš džepni komplet prve pomoći za ovu godinu: preparati za jačanje zidova krvnih sudova, glicin.

Riba

Oni rođeni u ovom znaku mogu imati alergije, probleme sa spavanjem, bolove u nogama i hronični umor. Vaš glavni cilj u godini je da zaštitite zglobove. Održavanje toplih stopala je posebno važno za vas 2026. godine. Dodajte masaže u svoj raspored; ovo će pozitivno uticati na vaš celokupni tonus tela, ublažiti napetost i pomoći vam da uravnotežite svoje emocije.

Vaš džepni komplet prve pomoći za ovu godinu: lekovi za alergiju, prirodni sedativi.

