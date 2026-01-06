Slušaj vest

Pravoslavni vernici obeležavaju Badnje veče 6. januara, dok se Božić, praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista, slavi 7. januara. U različitim krajevima Srbije postoje brojni običaji kojima se obeležava najradosniji hrišćanski praznik. Oni se prenose s kolena na koleno, a na veliku radost mnogih, brojni su se održali sve do danas.

U Vojvodini, naročito u Banatu, Badnje veče je nezamislivo bez korinđanja – običaja koji u domove donosi dečju radost, pesmu i praznični duh.

Foto: BETA MILOS MISKOV

Mali korinđaši i velika radost

Na Badnje veče ulicama kreću mali korinđaši – devojčice i dečaci koji obilaze komšiluk, kucaju na vrata i pevaju božićne pesmice. Pre nego što započnu, deca pristojno pitaju domaćine:

„Jel’ slobodno korinđati?“

Ako je odgovor potvrdan, pesma može da počne.

Domaćini daruju korinđaše slatkišima, voćem ili sitnim novcem, a osmesi i tople reči su neizostavni deo ovog običaja. Najmlađima društvo prave roditelji ili stariji članovi porodice, dok se starija deca često i maskiraju, pa već u ranim večernjim satima ulicama možete sresti vesele mališane kako ponosno nose i čuvaju svoje pune džakove slatkiša.

Paljenje badnjaka Foto: Jerome Cid / Alamy / Alamy / Profimedia

Povratak kući i badnja večera

Nakon što obiđu sve kuće u svom naselju, korinđaši se vraćaju kući gde ih čeka praznična večera. U nastavku večeri tradicionalno se pali badnjak, dok stariji članovi porodice često sa komšijama uživaju u kuvanom vinu, razmenjuju čestitke, lepe reči i želje za godinu koja dolazi.

Pesmica za korinđanje:

„Ja sam mala Nata“

Ja sam mala Nata,

došla sam kod vas na vrata,

da vam pevam, da vam čestitam,

srećno Badnje veče, Božić čestitam.

Ako ima nešto slatko,

dajte malo, makar kratko,

ako nema – nek’ je sreće,

da vam kuća bude veće!

Video: Badnji dan i običaji