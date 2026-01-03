Slušaj vest

Objava na Reditu, koja je u međuvremenu obrisana, zapalila je društvene mreže i izazvala poplavu komentara – razlog je plata pilota kompanije Ameriken erlajns. Prema objavi, pilot Boinga 737 zaradio je čak 457.894 dolara prošle godine, radeći u proseku manje od 20 sati nedeljno.

Komentari su stizali brzinom munje. „Ovaj čovek zaradi za jedan dan ono što ja ne mogu da zaradim za mesec dana“, napisao je jedan korisnik, dok su se drugi pitali da li je prekasno za promenu karijere, znajući da većina poslova nikada neće biti plaćena više od 360 dolara po satu koliko ovaj pilot navodno zarađuje.

Kako je moguće zaraditi toliko, a raditi tako malo?

Prema važećim propisima u Sjedinjenim Državama, pilotima je dozvoljeno da lete najviše 1.000 sati godišnje. To znači da čak i sa relativno ograničenim brojem radnih sati, njihova zarada može biti astronomska u poređenju sa prosečnim poslovima.

Specijalizovani portal „One Mile at a Time“ navodi da piloti koji lete većim avionima, poput Boinga 777, zarađuju i do 25 odsto više, sa osnovnom satnicom od oko 447 dolara, ne uključujući dodatne beneficije.

Bonusi, profiti i plate koji prelaze 600.000 dolara

Piloti u velikim američkim avio-kompanijama, kao što su „American Airlines“ i „Delta“, često dobijaju učešće u profitu. Za neke pilote „Delta“ to je značilo ukupnu godišnju zaradu koja je premašila 600.000 dolara, zahvaljujući rekordnim profitima u avio-industriji poslednjih godina, navodi Uniland.

Stručnjaci ističu da su plate pilota u snažnom porastu, pre svega zahvaljujući jakim sindikatima koji su izborili povoljne kolektivne ugovore. Prognoze pokazuju da bi nova povećanja plata mogla uslediti već 2026. i 2027. godine, što će pilotsku profesiju učiniti jednom od najplaćenijih u SAD.

Put do kokpita nije lak

Međutim, visoka plata dolazi sa svojom cenom. Ulazak u svet komercijalne avijacije zahteva godine ulaganja, vremena i novca. Proces dobijanja licence i potrebnog letačkog iskustva može trajati od devet meseci do deset godina, u zavisnosti od finansijskih mogućnosti kandidata.

Obuka pilota može koštati i do 100.000 dolara, a piloti početnici najčešće započinju karijeru u regionalnim avio-kompanijama ili teretnim letovima, gde zarađuju oko 150.000 dolara godišnje – daleko ispod plata pilota na velikim putničkim avionima.

Jedan korisnik Redita je objasnio: „Samo za licence i sertifikate potrebno je uložiti više od 100.000 dolara. Prva godina u regionalnoj kompaniji donosi solidnu platu, ali to je samo početak dugog puta do Boinga 737 ili 777.“

„Preplaćeni smo... dok ne dođe tih 30 sekundi“

Dok su mnogi fascinirani brojkama, jedan bivši pilot je ponudio realniji pogled na profesiju.

„Kada sam profesionalno leteo, često se govorilo da smo preplaćeni – dok ne dođe tih 30 kritičnih sekundi u vanrednoj situaciji kada opravdamo svoju platu do poslednjeg centa“, napisao je.

