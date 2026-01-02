Slušaj vest

Otac Predrag Popović nedavno se obratio pratiocima na svom Instagram profilu, govoreći o značajuposta tokom trudnoće. Njegova poruka je jasna: post ne treba posmatrati rigidno, već promišljeno i u skladu sa fazom u kojoj se žena nalazi.

„Post u trudnoći je po potrebi. U početku trudnoće ne zahteva ništa posebno, jer je plod veoma mali. Ali u osmom i devetom mesecu trudnoće, beba naglo raste i potrebno je više hrane“, naglasio je otac Predrag.

Suština je u raznovrsnoj ishrani

Kako ističe, važnija je raznovrsnost hrane nego količina. Trudnica ne treba da se prejedа, već da sebi i bebi obezbedi dovoljno hranljivih namirnica tokom dana.

„Uopšte nije poenta da se vi prejedate, nego da bebu i sebe zasitite sa različitim vrstama hrane. Jedeš pet-šest puta dnevno po malo, različite hrane“, objasnio je.

Da li trudnice mogu da poste sredom i petkom?

Otac Predrag se osvrnuo i na čestu dilemu: da li trudnice smeju da poste sredom i petkom. Njegov odgovor je jasan: u većini slučajeva, to ne predstavlja problem, jer su u pitanju tzv. voćni dani.

Ipak, ističe da ne postoji univerzalno pravilo. Sve zavisi od lične procene, saveta lekara i potreba organizma. U pojedinim situacijama moguće je i ublažavanje posta, na primer dozvoljavanjem konzumiranja ribe ili belog mesa.

Foto: printscreen/instrgram/otac_predrag_popovic

„Ja nekome dozvolim da jede ribu i belo meso. Znači, samo da izbaci meso crveno“, objasnio je.

Ishrana i dojenje: razbijanje zabluda

Otac Predrag razbija i mit da mleko za bebu direktno zavisi od konzumiranja mesa. „Mleko koje je potrebno posle za dete nije do mesa, nego je do žitarica, luka, recimo pirinča“, napominje.

Ako se ipak uvede belo meso, savetuje da bude krajnje jednostavno pripremljeno. „Uzmeš belo meso, skuvaš ga samo i ne posoliš ga. Bljutavo, nikako, ružno, bljuntavo“, dodaje.

Post nije gastronomski užitak

Foto: Shuterstock

Na kraju, otac Predrag upozorava na čestu zamku – da post svedemo na uživanje u hrani:

„Kad uživaš u hrani, prelivaš, umačeš, sa raznim prelivima – bez obzira što je posno, ti si se najeo. I onda kažeš: ‘Oh, u sred posta sam se najeo.’ A to nije post.“

Njegova poruka je jasna: post u trudnoći nije forma, već mera, i treba da bude vođen razumom, brigom o zdravlju i unutrašnjim mirom, a ne osećajem krivice.

