Slušaj vest

Dnevni horoskop za 3. januar donosi detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele svim horoskopskim znacima ove subote. 

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Profimedia

Sastanak iza zatvorenih vrata proteći će u napetoj pregovaračkoj atmosferi, ali ćete ipak na kraju uspešno sklopiti sporazum. Bez razmišljanja ćete se upustiti u strastvenu ljubavnu avanturu na kraćem putovanju.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Profimedia

Akcenat tokom ovog dana je na poslovnoj saradnji. Pregovori neće teći lako, ali ćete na kraju postići uspešan dogovor. Nalazite se u iskušenju da pređete granicu prijateljstva sa osobom koju već dugo poznajete. Bolovi u grlu.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Profimedia

Planete koje borave u vašem znaku daju vam energiju da radite na više poslova u isti mah. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Kriza poverenja između vas i partnera obeležiće ovaj dan. Partner može da vam priredi ljubomornu scenu. Prehlada.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Profimedia

Rakovi koji posluju sa inostranstvom mogu naići na problem u komunikaciji. Neophodno je prilagođavanje. Komentar koji je uputio vaš partner doživeli ste kao provokaciju. Moguće su razmirice i nesuglasice između vas. Alergija.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Profimedia

Lavovi koji imaju sopstveni biznis mogu da očekuju odlične rezultate i proširenje kruga poslovnih saradnika. Slobodni Lavovi imaće brojne prilike za ljubavnu avanturu, lako će izabrati pravu osobu. Pad imuniteta.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Profimedia

Device koje se bave kreativnim oblastima ili nekom umetnošću očekuje period pojačane inspiracije i velikog uspeha. Nije poželjno da u ovom periodu prećutkujete neke stvari partneru. To bi moglo da probudi sumnju. Pad imuniteta.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Profimedia

Problemi u odnosu s nadređenima mogu da budu u vezi s prevelikim brojem zaduženja. Razmišljate o promeni radnog mesta. Jedan stari problem u okviru vaše porodice i sa ukućanima može vam zadati glavobolju. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Profimedia

Ovaj period obeležiće veoma važni poslovni sastanci na kojima ćete sklopiti vrlo unosan ugovor o dugoročnoj poslovnoj saradnji. Pomešana osećanja između vas i partnera obeležiće naizmenično scene nežnosti i scene ljubomore. Prehlada.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Planete koje borave u vašem polju poslovne saradnje donose vam priliku da proširite krug poslovnih saradnika. Finansijski dobitak. Slobodne Strelčeve očekuje poznanstvo s veoma zanimljivo osobom u znaku Blizanaca ili Vage.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Profimedia

U ovom periodu ćete biti spremniji na rizike, ali će vam se ti rizici višestruko isplatiti. Finansijski dobitak. Jarčevi koji su u braku danas će uspešno rešiti jedan dugotrajan problem u okviru svog odnosa. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Atmosferu ovog dana na poslu mogu da obeleže uspešni poslovni pregovori sa saradnicima. To će vam doneti finansijski dobitak. Vodolije koje su u vezi u ovom periodu mogu da prevaziđu neki stari zajednički problem.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Profimedia

Ovo je period pojačane intuicije i nadahnuća, pa će vaše ideje naići na odličan odziv potencijalnih poslovnih saradnika. Ribe koje su u vezi imaće daleko bogatiji društveni život, pa ih očekuju brojni zajednički izlasci. Glavobolja.

