Jedno pitanje u vezi sa životinjama namučilo je srpske korisnike društvene mreže X, a retko ko je odmah znao tačan odgovor. 

"Kako se zove mladunče košute, da vas čujem i bez traženja na Guglu," napisala je jedna korisnica.

Odgovori su krenuli da se nižu i dok su se jedni pitali koja je uopšte razlika između srne i košute i ko je čija ženka, drugi su počeli da nagađaju.

Većina misli da je lane

"Bambi. Zar neko zaista treba na netu da traži za lane?!", "Pa lane", "Jelen/košuta, srndać/srna su dve različite vrste životinja. U principu za oba mladunca se može reći lane", "Kukuuu...ja tek sad otkrih da košuta i srna nisu ista vrsta. Bila sam ubeđena da je mlada košuta srna...kao ono krava i junica", "Zove se lane. I nemoj da kažeš da nije, iznerviraću se sad", "Pitaćemo Draganu Mirković, jer Jeleni košute ljubeeeee, a gde si sada tiiiiiiiii", "Pa svi znamo da je bambi", "Jelenko", nizali su se odgovori korisnika.

"Da sam umrla ne bih znala"

Ubrzo počeli su da stižu i približno tačni, ali i duhoviti odgovori.

"Jelenče... što bi se zvalo, dođe samo pa ga moram juriti da se smakne s puta da ga auto ne zvekne il neki zli krivolovac ne pojede", "Srna i srndać - mladunče je lane. Jelen i košuta - mladunče je tele. Tako je na Veterinarskom fakultetu", "Mislim da je tele, a mladunče srne je lane. Muško od košute je jelen, a od srne srndać", "Pošto nemam pojma rekla bih tele kao neki generalan naziv, poput ptić za male ptice svih vrsta. Malo je i sramota koliko ljudi misli da su srna i košuta isto. Ipak su to vrste koje naseljavaju naše oblasti, trebalo bismo toliko da znamo", "E ovo znam: tele! Zašto to znam? Bivši svekar bio lovac. Kada mi je to znanje koristilo? Evo sada", "Tele, valjda", pisali su korisnici.

Šta je zapravo tačno?

Srna sa mladunčetom u visokoj travi
Kako se zapravo zove mladunče košute? Foto: Shutterstock

Koliko god čudno zvučalo tačan odgovor je jelensko tele, a neki su odmah i objasnili zbog čega je to tako, koje su razlike između ovih životinja i šta nas pravopis ima da kaže na ovu temu.

"Pripadaju istoj familiji, ali su različite vrste životinja. Papkari su i preživari, ali jelen i košuta su velike, mnogo grublje životinje, težine do 800kg, npr. irvas je jelen, lopatar itd. Srna i srndaći su male i nežne životinje do 40kg malih, tankih i nežnih nogica itd.", "Rečnik Matice srpske, ne razlikuje mladunče od srne i od košute (kaže da je lane mladunče srne ili košute). Rečnik srpskog jezika, koji je rađen na bazi RMS, kaže da je lane mladunče srne, a pod tele daje značenja: 1. mladunče govečeta, 2. mladunče košute", glasila su objašnjenja.

