Jedno pitanje u vezi sa životinjama namučilo je srpske korisnike društvene mreže X, a retko ko je odmah znao tačan odgovor.

"Kako se zove mladunče košute, da vas čujem i bez traženja na Guglu," napisala je jedna korisnica.

Odgovori su krenuli da se nižu i dok su se jedni pitali koja je uopšte razlika između srne i košute i ko je čija ženka, drugi su počeli da nagađaju.

Većina misli da je lane

"Bambi. Zar neko zaista treba na netu da traži za lane?!", "Pa lane", "Jelen/košuta, srndać/srna su dve različite vrste životinja. U principu za oba mladunca se može reći lane", "Kukuuu...ja tek sad otkrih da košuta i srna nisu ista vrsta. Bila sam ubeđena da je mlada košuta srna...kao ono krava i junica", "Zove se lane. I nemoj da kažeš da nije, iznerviraću se sad", "Pitaćemo Draganu Mirković, jer Jeleni košute ljubeeeee, a gde si sada tiiiiiiiii", "Pa svi znamo da je bambi", "Jelenko", nizali su se odgovori korisnika.

"Da sam umrla ne bih znala"

Ubrzo počeli su da stižu i približno tačni, ali i duhoviti odgovori.

"Jelenče... što bi se zvalo, dođe samo pa ga moram juriti da se smakne s puta da ga auto ne zvekne il neki zli krivolovac ne pojede", "Srna i srndać - mladunče je lane. Jelen i košuta - mladunče je tele. Tako je na Veterinarskom fakultetu", "Mislim da je tele, a mladunče srne je lane. Muško od košute je jelen, a od srne srndać", "Pošto nemam pojma rekla bih tele kao neki generalan naziv, poput ptić za male ptice svih vrsta. Malo je i sramota koliko ljudi misli da su srna i košuta isto. Ipak su to vrste koje naseljavaju naše oblasti, trebalo bismo toliko da znamo", "E ovo znam: tele! Zašto to znam? Bivši svekar bio lovac. Kada mi je to znanje koristilo? Evo sada", "Tele, valjda", pisali su korisnici.

Šta je zapravo tačno?

Kako se zapravo zove mladunče košute? Foto: Shutterstock

Koliko god čudno zvučalo tačan odgovor je jelensko tele, a neki su odmah i objasnili zbog čega je to tako, koje su razlike između ovih životinja i šta nas pravopis ima da kaže na ovu temu.

"Pripadaju istoj familiji, ali su različite vrste životinja. Papkari su i preživari, ali jelen i košuta su velike, mnogo grublje životinje, težine do 800kg, npr. irvas je jelen, lopatar itd. Srna i srndaći su male i nežne životinje do 40kg malih, tankih i nežnih nogica itd.", "Rečnik Matice srpske, ne razlikuje mladunče od srne i od košute (kaže da je lane mladunče srne ili košute). Rečnik srpskog jezika, koji je rađen na bazi RMS, kaže da je lane mladunče srne, a pod tele daje značenja: 1. mladunče govečeta, 2. mladunče košute", glasila su objašnjenja.

