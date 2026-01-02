Slušaj vest

Na uzvišenju, svega nekoliko kilometara od Novog Pazara, nalazi se Crkva Svetih apostola Petra i Pavla, najstariji sačuvani spomenik crkvene arhitekture u Srbiji. Prema istorijskim pretpostavkama, podignuta je u IX veku, na temeljima još starije bogomolje koja je na ovom mestu postojala još u VI veku, što je čini jedinstvenim svedokom ranohrišćanskog i srednjovekovnog perioda.

Mesto ključnih događaja srpske istorije

Petrova crkva zauzima posebno mesto u srpskoj istoriji. U njoj su kršteni sinovi Stefana Nemanje – Vukan, Nemanja i Rastko, potonji Sveti Sava. Upravo ovde Stefan Nemanja je održao dva državna sabora, među kojima je najznačajniji onaj iz 1196. godine, kada se odrekao prestola.

"Ovde su kršteni sinovi Nemanjića, Vukan, Nemanja i Rastko. Stefan Nemanja ovde je održao dva državna sabora od kojih je posebno značajan onaj iz 1196. godine kada se odrekao prestola. U ovoj crkvi se zamonašio, i odavde je otišao prvo u Studenicu a zatim i na Svetu goru. U ovoj staroj bogomolji koja odoleva vekovima, zaista su ispisane neke od najbitnijih stranica srpske istorije," rekao je za RINU protojerej-stavrofor, starešina Petrove crkve u Rasu, Tomislav Milenković.

Arhitektura i umetničko nasleđe pod zaštitom UNESCO-a

Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Rasu jedna je od retkih građevina iz tog perioda sa kružnom osnovom. Unutar njenih zidina sačuvani su izuzetno vredni srednjovekovni freskopisi i živopis, raspoređeni u četiri sloja. Zbog svoje arhitektonske i kulturne vrednosti, crkva je upisana na UNESCO listu svetske baštine i nalazi se pod strogom zaštitom države.

Duhovni centar Raške oblasti

Tokom srednjeg veka, Petrova crkva bila je sedište raških episkopa, a kasnije i mitropolita, koji su odavde upravljali crkvenim životom ovog kraja. Oko crkve se nalazi pravoslavno groblje, čiji nadgrobni spomenici predstavljaju dragoceno svedočanstvo o ljudima i vremenima koja su prošla.

"Ova crkva bila je sedište raških episkopa, a kasnije i raških mitropolita koji su odavde stolovali. Okružena je pravoslavnim grobljem, a nadgrobni spomenici predstavljaju najubedljivije svedočanstvo o životu i delovanju ljudi u prošlosti. Tokom godine ovu svetinju obiđe veliki broj vernika, ali i turističke grupe iz inostranstva. Jako je važno da i naš narod zna svoju prošlost, jer samo tako može da ima i dobru budućnost," kaže Milenković.

Arheološka otkrića i "novopazarski nalaz"

Na lokalitetu Petrove crkve sprovedena su brojna arheološka istraživanja, tokom kojih su otkriveni ostaci zidova iz doba Nemanjića. Ovaj prostor predstavlja jedan od najreprezentativnijih primera Studeničke škole.

Posebnu pažnju privuklo je otkriće iz druge polovine prošlog veka, kada je u neposrednoj blizini crkve pronađeno veliko blago, poznato kao "novopazarski nalaz". Smatra se da je reč o grobu u kojem je pokojnik sahranjen zajedno sa celokupnim imetkom, što dodatno potvrđuje značaj ovog istorijskog prostora.

