Vikend horoskop za period od 2. do 4. januara otkriva šta svaki znak Zodijaka očekuje na polju ljubavi, porodice, zdravlja i ličnog razvoja.

Ovan

Početak godine donosi vam nalet energije i želju da se pokrenete. Vikend je povoljan za kratke planove i susrete koji vas inspirišu, a u ljubavi se javlja iskra kroz spontani razgovor. Prijaće vam da započnete nešto novo bez pritiska. Novogodišnja atmosfera podstiče hrabre, ali jednostavne odluke.

Bik

Ovaj vikend nosi potrebu za stabilnošću i toplinom. Uživanje u malim ritualima donosi vam mir, dok u ljubavi vlada osećaj sigurnosti. Prijaće vam sporiji tempo, domaća atmosfera ili dobar obrok sa dragim ljudima. Prvi dani godine podsećaju vas koliko je važno negovati ono što već imate.

Blizanci

Ovaj period donosi živu komunikaciju i razmenu ideja. Razgovori vas pokreću, a u ljubavi se javlja lakoća i radoznalost. Prijaće vam kratko putovanje, šetnja ili druženje bez plana. Nova godina vam daje podsticaj da se izražavate slobodno i iskreno.

Rak

Početak januara donosi vam potrebu za mirom i emocionalnom sigurnošću. Vikend je idealan za povlačenje i nežne trenutke, a u ljubavi se naglašava bliskost. Prijaće vam poznato okruženje i tišina. Nova godina vas podseća da je briga o sebi jednako važna kao i briga o drugima.

Lav

Vikend vam donosi priliku da zablistate na prirodan način. Kreativne ideje i društveni kontakti idu vam u prilog, a u ljubavi se javlja pažnja koja prija. Prijaće vam da unesete malo radosti i zabave u prve dane godine. Nova energija vam pomaže da započnete godinu sa osmehom.

Devica

Ovaj period donosi potrebu za organizacijom i unutrašnjim redom. Mali planovi i jasne misli olakšavaju vam početak godine, a u ljubavi se traži stabilnost. Prijaće vam da sredite prostor ili napravite jednostavan raspored. Nova godina vam daje priliku da krenete rasterećeno.

Vaga

Prvi vikend u januaru donosi sklad i potrebu za lepim trenucima. Odnosi sa drugima teku glatko, a u ljubavi se oseća nežna ravnoteža. Prijaće vam druženje, umetnost ili lagana šetnja. Nova godina vam pomaže da sačuvate mir i pronađete lepotu u jednostavnosti.

Škorpija

Ovaj period vas vodi ka dubljem razmišljanju i emotivnoj jasnoći. U ljubavi se javljaju iskreni uvidi, a tišina vam prija više nego buka. Prijaće vam da usporite i posvetite se sebi. Pčetak godine vam nudi priliku da ostavite iza sebe ono što vam više ne služi.

Strelac

Početak januara donosi vam optimizam i potrebu za pokretom. Vikend je povoljan za kraće izlete ili nove ideje, a u ljubavi se javlja vedrina. Prijaće vam da godinu započnete aktivno, ali bez preterivanja. Nova energija vas podseća da je radost često u malim promenama.

Jarac

Ovaj vikend donosi fokus na lične ciljeve i stabilan početak godine. Razmišljanja o budućnosti su konstruktivna, a u ljubavi se oseća mir i pouzdanost. Prijaće vam da postavite realne planove. Prvi dani januara pomažu vam da gradite sigurne temelje, , odvojite vreme za sebe.

Vodolija

Ovaj vikend budi vašu kreativnost i potrebu za novim idejama. Razmišljate drugačije, a u ljubavi se javlja potreba za slobodom i razumevanjem. Prijaće vam da zapišete misli ili podelite viziju sa nekim bliskim. Nova godina vam donosi inspiraciju.

Ribe

Početak godine donosi vam nežnu, sanjivu energiju. Vikend je idealan za umetnost, muziku ili mirne razgovore, a u ljubavi se oseća tiha povezanost. Prijaće vam da usporite i oslušnete sebe. Nova godina vam otvara prostor za maštu i unutrašnji mir.

