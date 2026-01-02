Pun Mesec u Raku stiže 3. januara: Evo kako će uticati na svaki horoskopski znak
Nova godina je počela, a prema Jeteki van Leksmond, suosnivačici zajednice "Moonsisters", prelazak iz 2025. u 2026. donosi znatno fluidniju i protočniju energiju nego prethodnih godina.
"Energija između ove dve godine mnogo je fluidnija nego ranije. Ulazimo u potpuno novu energetsku eru i vrlo je moguće da ste je već osetili", objašnjava Van Leksmond, poznata po svom popularnom Mesečevom kalendaru.
Trenutno smo u sezoni Jarca, periodu introspektivnog pritiska koji kod mnogih izaziva osećaj nemira. Energiju Jarca možemo doživeti i kao izazov, ali i kao podsticaj za pokret i nove ideje. Pun Mesec u Raku donosi jasnu poruku: "Vreme je da otpustite potrebu za potpunom kontrolom i verujete procesu. Ponekad je najhrabrije vratiti se sebi."
Šta Pun Mesec donosi znacima
Ovan
Fokus je na povezivanju sa sobom i izgradnji sigurnog temelja u privatnom životu. Emocije iz prošlosti mogu osvetliti koje veze i ciljeve treba negovati.
Bik
Pojavljuju se jasnoća i zamah za nove planove. Obratite pažnju na svoja osećanja – ona ukazuju na ono što zaista želite i šta je ostvarivo.
Blizanci
Pun Mesec naglašava prioritete i pragmatizam. Ovo je vreme da razjasnite kome i čemu možete verovati, kao i gde je potrebno uložiti dodatnu energiju.
Rak
Godina promena počinje ovim Punim Mesecom. Obratite pažnju na osećanja i emotivne potrebe, jer će vam pomoći da donesete prave odluke i kreirate bolje saveze.
Lav
Pun Mesec podseća na retrospektivu – nosite sa sobom samo ono što je važno i ostavite iza sebe nepotrebno, kako biste bili spremni za nove izazove.
Devica
Čuda su svuda oko vas. Otvorite se za nova iskustva i neophodnu introspektivnu spoznaju koja vam može doneti uvid i rast.
Vaga
Svetlo Punog Meseca otkriva put ka budućnosti. Sada je vreme da sagledate svoje postignuće i donesete odluke u skladu sa svojim istinskim željama.
Škorpija
Fokus je na planiranju i postavljanju ciljeva. Pun Mesec pomaže da sagledate širu sliku i pripremite se za buduće korake.
Strelac
Povratak u prošlost donosi uvide i priliku da otpuštanjem starih navika napravite prostor za napredak i lični rast.
Jarac
Osećanja iz prošlosti i odnosi sa drugima osvetljavaju se kroz ovaj Pun Mesec. Ovo je trenutak da završite stare priče i otvorite vrata novim mogućnostima.
Vodolija
Kulminacija napora iz prošlih meseci. Pun Mesec pruža šansu da očistite prostor oko sebe i otvorite se za nova iskustva.
Ribe
Emocije su intenzivne, ali pružaju uvid u puteve koji se otvaraju. Odlučite da li da nastavite poznatim putem ili se upustite u nove izazove.
Pun Mesec u Raku označava trenutak introspektivnog čišćenja, oslobađanja i usklađivanja sa sopstvenim emocijama i željama. Početak 2026. pruža priliku za novi početak, uz jasnije prioritete i energiju koja nas podstiče na rast i osnaživanje.
