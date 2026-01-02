Slušaj vest

Nova godina je počela, a prema Jeteki van Leksmond, suosnivačici zajednice "Moonsisters", prelazak iz 2025. u 2026. donosi znatno fluidniju i protočniju energiju nego prethodnih godina.

"Energija između ove dve godine mnogo je fluidnija nego ranije. Ulazimo u potpuno novu energetsku eru i vrlo je moguće da ste je već osetili", objašnjava Van Leksmond, poznata po svom popularnom Mesečevom kalendaru.

Trenutno smo u sezoni Jarca, periodu introspektivnog pritiska koji kod mnogih izaziva osećaj nemira. Energiju Jarca možemo doživeti i kao izazov, ali i kao podsticaj za pokret i nove ideje. Pun Mesec u Raku donosi jasnu poruku: "Vreme je da otpustite potrebu za potpunom kontrolom i verujete procesu. Ponekad je najhrabrije vratiti se sebi."

Ovan

Fokus je na povezivanju sa sobom i izgradnji sigurnog temelja u privatnom životu. Emocije iz prošlosti mogu osvetliti koje veze i ciljeve treba negovati.

Bik

Pojavljuju se jasnoća i zamah za nove planove. Obratite pažnju na svoja osećanja – ona ukazuju na ono što zaista želite i šta je ostvarivo.

Blizanci

Pun Mesec naglašava prioritete i pragmatizam. Ovo je vreme da razjasnite kome i čemu možete verovati, kao i gde je potrebno uložiti dodatnu energiju.

Rak

Godina promena počinje ovim Punim Mesecom. Obratite pažnju na osećanja i emotivne potrebe, jer će vam pomoći da donesete prave odluke i kreirate bolje saveze.

Lav

Pun Mesec podseća na retrospektivu – nosite sa sobom samo ono što je važno i ostavite iza sebe nepotrebno, kako biste bili spremni za nove izazove.

Devica

Čuda su svuda oko vas. Otvorite se za nova iskustva i neophodnu introspektivnu spoznaju koja vam može doneti uvid i rast.

Vaga

Svetlo Punog Meseca otkriva put ka budućnosti. Sada je vreme da sagledate svoje postignuće i donesete odluke u skladu sa svojim istinskim željama.

Škorpija

Fokus je na planiranju i postavljanju ciljeva. Pun Mesec pomaže da sagledate širu sliku i pripremite se za buduće korake.

Strelac

Povratak u prošlost donosi uvide i priliku da otpuštanjem starih navika napravite prostor za napredak i lični rast.

Jarac

Osećanja iz prošlosti i odnosi sa drugima osvetljavaju se kroz ovaj Pun Mesec. Ovo je trenutak da završite stare priče i otvorite vrata novim mogućnostima.

Vodolija

Kulminacija napora iz prošlih meseci. Pun Mesec pruža šansu da očistite prostor oko sebe i otvorite se za nova iskustva.

Ribe

Emocije su intenzivne, ali pružaju uvid u puteve koji se otvaraju. Odlučite da li da nastavite poznatim putem ili se upustite u nove izazove.

Pun Mesec u Raku označava trenutak introspektivnog čišćenja, oslobađanja i usklađivanja sa sopstvenim emocijama i željama. Početak 2026. pruža priliku za novi početak, uz jasnije prioritete i energiju koja nas podstiče na rast i osnaživanje.

