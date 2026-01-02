Slušaj vest

Rad na kruzerima često se opisuje kao kombinacija dobre zarade i izuzetno zahtevnih uslova. Dugi radni sati, fizička iscrpljenost i višemesečna odsutnost od kuće deo su svakodnevice brodskog osoblja. Ipak, ono što redovno izaziva najviše reakcija jeste prostor u kome zaposleni žive – kabine koje su često manje od prosečne ostave u stanu.

Upravo takav prostor pokazao je Stefan Kovačić, član posade na kruzeru, koji će u svojoj kabini provesti više od sedam meseci bez pauze. Na Instagramu, gde se potpisuje kao "Stefi o1" i ima više od 30.000 pratilaca, redovno deli detalje iz života na brodu.

Kabina od četiri kvadrata za mesece na moru

Stefanova kabina prostire se na svega oko četiri kvadratna metra i izgleda gotovo identično kao i prethodnih godina, jer su smeštajne jedinice za osoblje strogo standardizovane.

Ulazak u kabinu moguć je isključivo uz brodsku karticu, koja istovremeno služi kao identifikacija, ključ i sredstvo kontrole kretanja na brodu. Na tom malom prostoru nalazi se krevet, ormar za civilnu i radnu garderobu, mali frižider, osnovne higijenske potrepštine i televizor sa ograničenim brojem kanala. Svaki centimetar je pažljivo iskorišćen, a udobnost je podređena funkcionalnosti.

Ipak, Stefan je pokušao da prostoru da lični pečat. Novogodišnji ukrasi, mala jelka i sitni detalji svedoče o potrebi da se i u skučenim uslovima stvori osećaj doma. Takva praksa nije retkost – mnogi članovi posade na sličan način prilagođavaju jedino privatno mesto koje imaju tokom boravka na brodu.

Kupatilo od jednog kvadrata i svakodnevni kompromisi

Poseban šok za one koji prvi put vide ove uslove predstavlja kupatilo. WC koji Stefan deli sa još jednom osobom zauzima oko jedan kvadratni metar. Tu su smešteni tuš, lavabo i toalet, bez ikakvog prostora viška – sve je na dohvat ruke.

Ipak, zaposleni ističu da su osnovni uslovi ispunjeni: topla i hladna voda su dostupne, higijena se redovno održava, a privatnost je, u okviru brodskih pravila, koliko-toliko očuvana. Pravi izazov nije funkcionalnost, već činjenica da se mesecima živi i odmara u prostoru veličine većeg ormara. Radni dani na kruzerima često traju i po 10 do 12 sati, bez klasičnih slobodnih dana. Kabina tada ne predstavlja mesto odmora u punom smislu, već isključivo prostor za kratki predah i san između smena.

Zarada kao glavni razlog ostanka

Uprkos svemu, interesovanje za posao na kruzerima ne jenjava. Razlog je jednostavan – stabilna plata, obezbeđeni smeštaj i hrana, kao i mogućnost da se za nekoliko meseci zaradi suma koju je na kopnu teško dostići. Cena takvog izbora, međutim, plaća se upravo ovde – u četiri kvadrata ličnog prostora, daleko od porodice, privatnosti i svakodnevnog komfora na koji je većina ljudi navikla.

