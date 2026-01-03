Slušaj vest

Kristina Pejčić, poreklom iz Leskovca, poslednjih meseci privlači pažnju korisnika TikToka sadržajem koji spaja porodični život i obnovu istorijskog nasleđa. Zajedno sa suprugom, Kristina danas živi na Lefkadi u Grčkoj, gde su kupili kamenu kuću iz 1821. godine i započeli njenu kompletnu renovaciju — proces koji ona redovno dokumentuje na društvenoj mreži TikTok.

Kamena kuća iz 1821. godine kao novi početak

Kuća koju su Kristina i njen muž kupili potiče iz perioda Grčkog rata za nezavisnost, što joj daje dodatnu istorijsku i simboličnu vrednost. Reč je o tradicionalnoj kamenoj građevini, tipičnoj za jonska ostrva, koja je godinama bila zapuštena i zahtevala temeljnu obnovu.

U galeriji pogledajte kako izgleda kamena kuća koju renovira par:

1/8 Vidi galeriju Kristina iz Leskovca renovira kamenu kuću iz 1821. godine u Grčkoj Foto: Printscreen/TikTok/kristinapejcic

Umesto da renoviranje zadrže u privatnim okvirima, par je odlučio da ceo proces podeli sa publikom na društvenim mrežama — od prvog ulaska u ruševni objekat, preko grubih građevinskih radova, do detalja koji otkrivaju kako izgleda život na ostrvu van turističke sezone.

TikTok kao alat za dokumentovanje stvarnog života

Na TikTok profilu @kristinapejcic, Kristina objavljuje kratke video-zapise u kojima prikazuje svakodnevne izazove renoviranja stare kuće: uklanjanje vlage, rad sa kamenom, prilagođavanje starog objekta modernom životu, ali i emotivne trenutke umora, dilema i zadovoljstva postignutim.

Upravo ta neposrednost i odsustvo ulepšane slike privukli su publiku. U komentarima se često mogu videti poruke podrške, saveti, ali i pitanja o troškovima, dozvolama i životu u Grčkoj kao strancu.

Da li je kuća za život ili za prodaju?

Posebnu pažnju izazivaju komentari u kojima se spekuliše o krajnjoj sudbini kuće. Prema diskusijama koje se vode ispod njenih objava, postoji mogućnost da će renovirana kuća biti prodata, iako Kristina i njen suprug, kako se može zaključiti iz sadržaja, još uvek nisu doneli konačnu odluku.

Takva neizvesnost dodatno povećava interesovanje publike, koja renovaciju ne prati samo kao građevinski poduhvat, već i kao ličnu životnu priču u realnom vremenu.

Kristininin autentični pristup

Iako Kristina Pejčić ne spada u red velikih TikTok zvezda sa milionskim auditorijumom, njen profil se izdvaja po autentičnosti i fokusiranosti na jednu temu. Upravo takav sadržaj sve češće pronalazi svoju publiku - korisnike koji traže realne priče, sporiji tempo i uvid u život van ustaljenih okvira.

Priča o kući iz 1821. godine na Lefkadi, ispričana kroz kratke video-forme, postaje tako spoj lične odluke, kulturnog nasleđa i savremenih digitalnih platformi.

Život između dve zemlje

Kristinina priča ujedno oslikava i širi trend - odlazak mladih ljudi iz manjih sredina, potragu za drugačijim životnim stilom i korišćenje društvenih mreža kao prostora za dokumentovanje tog puta. Iz Leskovca do Lefkade, od ruševine do obnovljene kuće, njen TikTok profil postaje svojevrsni dnevnik jedne velike životne promene.

Pogledajte video: Par renovirao staru kuću