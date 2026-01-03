Slušaj vest

Amerikanka iz Teksasa, Marki Smit (35), doživela je pravi šok kada je na svet donela svoje treće dete - sina imena Kanjon, koji je pri rođenju težio čak 5.9 kilograma, što je gotovo duplo više od prosečne težine novorođenčadi u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Slobodna Dalmacija.

"Došao je na svet velik kao tromesečna beba. Kao da držiš kuglu za kuglanje ili džak cigli. Najslađa, a ujedno i najveća beba koju sam ikada videla," ispričala je majka.

Novorođenče je imalo izražene nabore na potiljku i izgledalo poput malog sumo rvača.

Kanjon je kratko vreme bio pod nadzorom u jedinici neonatalne intenzivne nege bolnice Arlington Memorial, jer njegova težina spada među najveće ikada zabeležene u toj zdravstvenoj ustanovi.

Iako je gospođa Smit, zbog "ogromnog stomaka", očekivala da će roditi krupnu bebu, priznaje da ju je njegova veličina ipak iznenadila. Dečak je rođen 18. decembra, a u međuvremenu su majka i beba pušteni kući. Porod je obavljen carskim rezom, a Marki kaže da je u sali zavladalo potpuno iznenađenje kada je medicinsko osoblje saopštilo koliko novorođenče ima kilograma.

"Svi u prostoriji su bili u šoku i samo su govorili: "Šta?!", rekla je ona.

