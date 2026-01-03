Slušaj vest

Amerikanka iz Teksasa, Marki Smit (35), doživela je pravi šok kada je na svet donela svoje treće dete - sina imena Kanjon, koji je pri rođenju težio čak 5.9 kilograma, što je gotovo duplo više od prosečne težine novorođenčadi u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Slobodna Dalmacija.

"Došao je na svet velik kao tromesečna beba. Kao da držiš kuglu za kuglanje ili džak cigli. Najslađa, a ujedno i najveća beba koju sam ikada videla," ispričala je majka.

Novorođenče je imalo izražene nabore na potiljku i izgledalo poput malog sumo rvača.

Kanjon je kratko vreme bio pod nadzorom u jedinici neonatalne intenzivne nege bolnice Arlington Memorial, jer njegova težina spada među najveće ikada zabeležene u toj zdravstvenoj ustanovi.

Iako je gospođa Smit, zbog "ogromnog stomaka", očekivala da će roditi krupnu bebu, priznaje da ju je njegova veličina ipak iznenadila. Dečak je rođen 18. decembra, a u međuvremenu su majka i beba pušteni kući. Porod je obavljen carskim rezom, a Marki kaže da je u sali zavladalo potpuno iznenađenje kada je medicinsko osoblje saopštilo koliko novorođenče ima kilograma.

"Svi u prostoriji su bili u šoku i samo su govorili: "Šta?!", rekla je ona.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Ne propustiteŽenaKakva su deca rođena 1. januara? Rođene vođe sa osobinama na kojima im mnogi zavide
beba sa novogodišnjom kapicom, tokom novogodišnjih praznika
Žena"Moj sin ima 5 meseci i ne volim ga, nikada i nisam" Žena bez pardona otkrila da se kaje što je rodila i otkrila razloge
majka koja nije htela dete (2).png
Žena"Putovala sam sa bebom u biznis klasi, a onda me putnica napala jer mi dete plače": Skandal u avionu izazvao je brojne reakcije
majka sa bebom
ŽenaOtišla u bolnicu zbog slepog creva, vratila se kući sa bebom: "15 lekara je stajalo oko mene, nisu znali šta se dešava - a onda su videli ruku i stopalo"
beba.jpg

Pogledajte video: Mami nisu dali da hrani dete u kafiću

Mami nisu dali da hrani dete u kafiću Izvor: TikTok/allynels