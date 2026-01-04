Slušaj vest

Dnevni horoskop za 4. januar 2026. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele horoskopskim znacima poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ukoliko danas budete sklopili neki dogovor, on bi kasnije mogao da se promeni. Partner vam je veoma posvećen i uživate u lepom odnosu s njim. Ljubavna strana vam je maksimalno ispunjena. Skloni ste alergijama.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Možete očekivati da ćete uspeti da dođete do razrešenja situacije koja vas muči na poslu. Nemate poverenje u partnera i vaša veza polako, ali sigurno upada u ozbiljniju krizu. Povećajte unos vitamina.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Srećne okolnosti vas očekuju. Uspećete da ostvarite ono što ste imali u planu za posao. Dan vam baš i nije povoljan za ljubav. Ukoliko ste u vezi, mogli biste da imate česte nesuglasice s partnerom. Imate mnogo energije.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Dajete sve od sebe da budete racionalni kada donosite nove poslovne odluke, nemojte da podležete emocijama. Moguće je da vaše nepoverenje prema voljenoj osobi unosi veliki razdor u vaš odnos. Problemi sa urinarnim traktom.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ako želite da postignete poslovni uspeh, potrudite se da pokažete da ste spremni da vredno radite. Moguće je da ćete rešiti da prekinete vezu jer njome niste zadovoljni. Vama trpljenje nije jača strana. Nervni sistem vam je osetljiv.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Imate veoma dobre mogućnosti za promenu na polju posla. Očekuje vas povoljan period. Priželjkujete vezu u kojoj ćete imati iskrenu obostranu ljubav s partnerom. Tražite pravu ljubav. Povedite računa o bolovima u leđima.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Imate podršku u ostvarenju poslovnih ciljeva koji su vam važni. Možete da očekujete da ćete uspeti u svojim namerama. Spremni ste da pokažete partneru iskrena osećanja. Prija vam fizička aktivnost.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Izbegavajte veća ulaganja ili poslovne rizike jer biste mogli da imate gubitke tokom današnjeg dana. Pokažite voljenoj osobi spremnost da se posvetite svom odnosu. Izbegavajte unos alkohola i opijata.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Možete očekivati manji konflikt s nadređenima. Današnji dan vam nije povoljan za posao. Osećate se usamljeno i nije vam lako da ostvarite poznanstvo s nekim ko vam odgovara. Čuvajte bubrege.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Imate dosta obaveza i nije vam nimalo lako da se organizujete na pravi način kako biste sve završili na vreme. Ako želite da ostvarite neko novo poznanstvo, potrebno je da budete malo otvoreniji. Imunitet vam je oslabljen.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Moguće je da ćete u narednom periodu imati komplikacije na poslovnom polju. Dosta toga vas opterećuje. Sasvim neočekivano upoznajete osobu čija blizina u vama budi nove želje. Muči vas aritmija.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Vreme je da drugačije postavite poslovne prioritete i pripremite se za period promena. Voljena osoba pokazuje da je spremna da vam tera inat do krajnjih granica, što vam se nimalo ne dopada. Ne izlažite se prevelikom naporu.

Ne propustiteZanimljivostiTri horoskopska znaka su na udaru karme: Stižu posledice i naplata za sve što su mislili i radili
horoskop, ilustracija
Zanimljivosti2026. godina je novi početak za svaki horoskopski znak: Ciklus je zatvoren posle 9 godina, čeka nas restart
Devojka sa kapom i Zodijački krug, ilustracija
ZanimljivostiTurski horoskop za 2026: Koga čega godina puna izazova, a koga napredak i uspeh?
profimedia0313092773.jpg
ZanimljivostiDetaljan finansijski horoskop za 2026 godinu: Ovom znaku će od početka novac pljuštati kao kiša, a oni moraju da se čuvaju prevara
horoskop.jpg

OVI HOROSKOPSKI ZNACI TREBA DA SE PAZE TOKOM MARTA - Astrpološkinja napominje da je ovaj period veoma važan za ličnu karijeru i dalje odluke  Izvor: Kurir televizija