Jedna tinejdžerka ostala je „užasno posramljena“ nakon što ju je rođena sestra ukorila jer je spontano zapevala pesmu na njenoj svadbi.

Sedamnaestogodišnjakinja je svoju dilemu podelila na Redditovom forumu gde je objasnila da se njena starija sestra, mlada na venčanju, naljutila kada je ona tokom svadbenog veselja izašla pred mikrofon i zapevala, iako su to, pre nje, učinili i drugi članovi porodice.

„Mislila sam da svi mogu da pevaju“

Kako je tinejdžerka navela, tokom svadbenog prijema njena tetka je zatražila pesmu od di-džeja, prišla mikrofonu pored plesnog podijuma i zapjevala uz hit Kejti Peri. Nedugo zatim, još jedna sestra je uradila isto i otpevala drugu numeru.

„Pretpostavila sam da su i tetka i sestra pevale spontano i da je to nešto što svaki gost može da uradi“, objasnila je devojka.

Zbog toga je i sama prišla di-džeju i zatražila pesmu ‘Yellow’ grupe Coldplay, koju je odlučila da otpeva pred svima.

Dok je pevala, primetila je da mlada izgleda nezadovoljno.

„Sestra me je gledala vrlo čudno, sa rukama na kukovima, tokom cele pesme“, prisetila se.

Na kraju prijema, mlada joj je prišla i pitala zašto je uopšte izašla da peva. Kako navodi, sestra ju je nazvala „sramotnom“.

„Rekla sam joj da ne razumem u čemu je problem i podsetila je da su i tetka i druga sestra pevale“, napisala je tinejdžerka.

To je bilo unapred isplanirano

Tada je usledilo objašnjenje koje je devojku potpuno zateklo.

Mlada joj je rekla da su nastupi tetke i sestre bili unapred isplanirani kao iznenađenje, i to pesme koje je ona sama želela da one otpevaju na prijemu. Zatim ju je dodatno povredila komentarom da „užasno peva“ i da je „morala prvo da pita“ da li sme da nastupi.

„Bila sam potpuno zatečena. Niko mi nije rekao da je to bilo planirano – kako sam mogla da znam?“, napisala je tinejdžerka.

Dodala je da se osećala toliko posramljeno da se izvinila, iako, kako priznaje, to izvinjenje nije bilo iskreno.

„Samo sam želela da se razgovor završi. Ona mi je tada rekla da njena svadba nije o meni.“

Podeljena mišljenja: ko je kriv?

Komentari na Redditu brzo su se podelili. Mnogi su smatrali da je devojka trebalo da pita sestru pre nego što je zapjevala.

„Ovo nije bila spontana karaoke-žurka. Čak i ako si mislila da jeste, mogla si jednostavno da pitaš sestru“, napisao je jedan korisnik.

„Svi znaju da svadbeni prijem nije mesto za improvizovano pevanje – pročitaj atmosferu“, dodao je drugi.

Međutim, bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu, smatrajući da je greška razumljiva zbog njenih godina.

„Ona je mlada, nije imala lošu nameru“, naveo je jedan čitalac.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju, prebacujući krivicu na treću stranu:

„Kriv je di-džej. Na mojoj svadbi di-džej nije primao nikakve zahteve bez odobrenja mene i muža. Sestra treba da se ljuti na di-džeja, a ne da se iživljava nad sedamnaestogodišnjakinjom. Ne verujem da je jedna pesma upropastila celo venčanje.“