Slušaj vest

Večeras nas na nebu očekuje magičan prizor. Naime, superpun Mesec niće jedan od najsjajnijih prizora koje Mesec može da ponudi – i to zahvaljujući retkom spletu čak tri kosmička faktora koji mu daju dodatni sjaj.

Naime, Vučiji supermesec će se pojaviti samo nekoliko sati nakon perihela – trenutka u kojem je Zemlja najbliža Suncu.

Tokom perihela, koji se svake godine dešava početkom januara, Zemlja je oko 3,4 odsto bliža Suncu nego u najudaljenijoj tački svoje orbite.

Foto: Shutterstock

To znači da u sistem Zemlja–Mesec stiže malo više Sunčeve svetlosti, što Mesecu donosi još jedan dodatni „boost“ u sjaju.

Naziv Vučji Mesec potiče iz tradicija severnoameričkih starosedelaca i evropskog folklora. Prema predanju, tokom hladnih januarskih noći često se čulo zavijanje vukova, pa je pun Mesec u tom periodu dobio to ime.

Tokom 2026. godine, u novembru i decembru pojaviće se još dva supermeseca, a u maju i takozvani plavi Mesec.

Ovaj supermesec se događa gotovo istovremeno sa vrhuncem meteorske kiše Kvadrantidi, jedne od najjačih godišnjih meteorskih kiša. Ipak, snažan sjaj punog Meseca verovatno će umanjiti vidljivost slabijih meteora.

(Kurir.rs/B92)