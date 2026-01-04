Aleksa iz Pirota "pokorio" Tragače i osvojio 2 miliona: Pustio suze radosnice, Memedović mu prišao pa uputio snažne reči
Aleksa Stefanović iz Pirota obeležio je ovonedeljno izdanje kviza "Superpotera", koje je sinoć emitovano na Prvom programu RTS-a. Mladi takmičar pokazao je izuzetnu smirenost, znanje i koncentraciju, savladavši sve Tragače i osvojivši maksimalnih 2.000.000 dinara.
Njegov trijumf izazvao je snažne emocije u studiju – Aleksa nije krio suze radosnice, dok ga je voditelj Jovan Memedović zagrlio, a publika i Tragači nagradili dugim aplauzom, uz iskrene reči poštovanja.
Reči podrške iz studija
Nakon završetka igre, Aleksin nastup posebno je pohvalio voditelj kviza, koji mu se obratio rečima:
"Aleksa, ja nemam šta da dodam. Sve su oni lepo obrazložili, pogotovo Milan, i hvala mu što je bio originalan. Šta da Vam kažem.. Hajde gledajte da završite Vaš fakultet i da se kao naučnik, stručnjak pojavite kod nas u zemlji, da se to ne rasproda širom sveta. Da ostane kod nas, pre svega. I, molim Vas, dođite u ponovo, bilo u "Superpoteru" ili "Poteru", sasvim je svejedno"
Aleksa je na to uz osmeh odgovorio: "Odoh ja u kvizašku penziju, gotovo"
Voditelj mu je odmah uzvratio: "Vi ste mlad čovek, kakva penzija"
Šala, ali i priznanje
Razgovor se nastavio u vedrom tonu, a Aleksa je dodatno pojasnio svoju odluku: "Sve smo obišli, dosta je. Ovaj sako je 4 puta bio u ovom studiju, misli da je dovoljno"
Memedović je tada izneo i zanimljivu opasku koja je dodatno oduševila publiku: "Šta sam ja rekao na početku. Možda je rano, ali Vas možda već možemo videti kao petog Tragača"
Na to je Aleksa kratko odgovorio: "Polako"
Ovacije za kraj
Voditelj je emisiju zaključio snažnom porukom: "To je bio Aleksa, koji je došao iz Pirota, a čovek je spreman je za buduća ostvarenja u svojoj oblasti. Aleksa, svaka Vam čast i svako dobro"
Aleksa Stefanović je potom napustio studio "Superpotere", ispraćen gromoglasnim aplauzom i ovacijama. Njegova pobeda ocenjena je kao jedna od najupečatljivijih u dosadašnjem toku kviza – zasluženo i za pamćenje.
Pogledajte video: Isečak iz kviza Potera