Fotografija nastala 1876. godine predstavlja dragocen vizuelni zapis jednog drugačijeg Beograda, u vreme kada je grad izgledao znatno mirnije i manje urbano nego danas. U pitanju je današnja Pariska ulica, koja se od Kalemegdana spušta ka Savi i nastavlja u pravcu današnje Karađorđeve ulice.

Beograd na razmeđi istorije

Kako je navedeno na Instagram stranici Kroz istoriju, na fotografiji se jasno uočava prostor koji je danas jedan od najprepoznatljivijih delova prestonice, ali je u drugoj polovini 19. veka imao sasvim drugačiju atmosferu. U daljini se vide reka Sava, Veliko ratno ostrvo, kao i Zemun, koji je u to vreme pripadao Austrougarskoj monarhiji. Upravo taj pogled svedoči o istorijskoj podeli i značaju Beograda kao pograničnog grada između dva sveta.

Pogled koji svedoči o vremenu

Fotografija ne prikazuje samo ulice i pejzaže, već i duh jednog doba. Kalemegdan, kao strateška i simbolična tačka grada, već tada je imao ulogu mesta sa kog se pruža pogled ka rekama i susednim teritorijama. Pariska ulica, koja danas spaja istoriju i savremeni život, na ovom snimku deluje gotovo ruralno, bez užurbanosti i gradske gužve na koju smo navikli.

Ruski fotograf u Srbiji

Autor ove vredne fotografije je Ivan Groman, ruski fotograf koji je boravio u Srbiji tokom Srpsko-turskog rata. Njegov rad predstavlja važan dokument vremena, jer je objektivom zabeležio ne samo ratne okolnosti, već i svakodnevni izgled Beograda i njegove okoline.

Pariska ulica u Beogradu - danas Foto: Printscreen/Googlemaps

Istorija zabeležena objektivom

Ovakvi snimci danas imaju izuzetnu istorijsku i kulturnu vrednost, jer omogućavaju da se uporedi nekadašnji i savremeni izgled grada. Fotografija iz 1876. godine podseća koliko se Beograd menjao, ali i koliko su pojedine tačke, poput Kalemegdana i pogleda ka Savi, ostale trajni simboli grada.

