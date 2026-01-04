Slušaj vest

Renoviranje kuće ponekad donese neočekivana iznenađenja, a to je doživela i glavna akterka viralne priče koja je svoje iskustvo podelila na TikTok profilu @farnovation.

Dok je skidala stare tapete, naišla je na komadić papira sa kratkom, ali dirljivom porukom: ''Frenki, volim te, Pet''

Dirljiva priča iza poruke

Kako je objasnila, Frenki je žena od koje je kupila kuću, dok je Patrik, odnosno Pet, preminuo pre nekoliko godina. Par je proveo više od četiri decenije u toj kući, odgajajući decu i gradeći zajedničke uspomene.

"Proveli su 45 godina i duže u ovoj kući i ovde su odgajali svoju decu. Poslaću joj fotografiju lepe uspomene i ponovo ćemo staviti tapetu na ovaj zid kako bi poruka ostala u kući," napisala je vlasnica TikTok profila.

Slična iskustva širom sveta

Ovakve priče nisu retkost. Mnogi korisnici TikToka su podelili svoja iskustva pronalaska skrivenih poruka ili zapisa starih vlasnika dok su renovirali domove. Jedan od njih je naveo:

"Uselio sam se u viktorijansku kuću pre mnogo godina i pronašao imena i datume ljudi koji su tamo živeli. Dodali smo svoja imena i datum i obepili ih tapetama," prenosi Mirror.

Ove male, skrivene uspomene postaju most između prošlih i sadašnjih stanara, ostavljajući trag koji nadmašuje same zidove.

