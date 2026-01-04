Slušaj vest

Mladi takmičar iz Pirota, Aleksa Stefanović, ostavio je publiku bez daha u kvizu "Superpotera", savladavši sva četvoro Tragača i osvojivši nagradu od 2.000.000 dinara. Njegov uspeh izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, a Aleksa je svoje iskustvo podelio i tokom gostovanja na Jutarnjem programu RTS-a.

Student fotonike sa impresivnim kvizaškim iskustvom

Aleksa je istakao da se iza njegovog znanja krije dugogodišnji rad i upornost. Tokom studija fotonike, ali i učešća u različitim kvizovima, usavršavao je memoriju i koncentraciju.

"Nakon superfinala super ciklusa "Slagalice" te 2022. otišao sam na master studije u Nemačku, ali drago mi je što sam se na kraju odazvao ovom pozivu," rekao je Stefanović i dodao da planira da se povuče iz takmičarskog kviza, što je nazvao kvizaškom penzijom.

"Dosta je pojavljivanja mene kao takmičara, dosta je stresa bilo za mene, i na kraju mi je pokazalo i emociju kad sam pobedio i shvatio da je to to, za sad nema dalje."

Kako se priprema za ovakve kvizove

Aleksa ističe da priprema za ovako intenzivne kvizove nije jednostavna. Godinama učestvuje u pab kvizovima, rešava online kvizove i analizira prethodne epizode kako bi ostao u fokusu.

"Suštinski pripreme su bile samo trening kroz celu godinu, a pred snimanje se malo intenziviraju neke prošle epizode, neka stara pitanja se recikliraju, čisto da ostanemo u rutini i u fokusu," objasnio je za RTS.

Fotonika i naučni ambicije

Pored kvizova, Aleksa je student fotonike, oblasti koja proučava svetlost i njenu primenu u tehnologiji. Kako objašnjava, "to znači fizika na talasnim dužinama koje su ili blizu ljudskom oku ili oko njega, uključujući infracrveno i ultraljubičasto zračenje, dizajn i korišćenje komponenti poput lasera, LED dioda i foto dioda".

Trenutno je upisao doktorske studije na ETF-u, smer nanoelektronika i fotonika, gde planira da istražuje lasere i fiber optičke senzore.

"Trudiću se da svoje stručno znanje prikažem kroz eksperimente, a kvizašku ću nastaviti da pokazujem na pab kvizovima, nadam se."

Podrška i budući planovi

Aleksa je zahvalan svima koji su ga podržavali tokom takmičenja: "Veliki pozdrav svim gledaocima", poručio je tokom gostovanja na RTS-u. Njegov uspeh u "Superpoteri" pokazuje da upornost, znanje i strast mogu doneti zapažene rezultate i u nauci i u kvizovima.

