Nedeljni horoskop kaže da će sedmica od 5. do 11. januara biti zanimljiva za većinu horoskopskih znakova. Saznajte šta vam astrolozi savetuju na polju ljubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Ovan Foto: Profimedia

Za vas je ova sedmica vreme resetovanja. Osetićete potrebu da preispitate svoje prioritete i oslobodite se nepotrebnih stvari. U poslovnim stvarima su moguće neočekivane ideje, koje će se kasnije pokazati korisnim. Ne žurite sa akcijom; važnije je sada posmatrati i analizirati. U ličnom životu imaćete priliku da razjasnite neizrečena pitanja, posebno ako ste dugo izbegavali otvorene razgovore.

Bik

Bik Foto: Profimedia

Za Bika, ova nedelja će doneti osećaj stabilnosti i samopouzdanja. To je dobro vreme za finansijske odluke, budžetiranje i praktične kupovine. U profesionalnom životu možete doći u kontakt sa nekim ko će uticati na vaš budući razvoj. U vezama je važno da se ne izolujete i da delite svoja osećanja, čak i ako se osećate shvaćeno.

Blizanci

Blizanci Foto: Profimedia

Blizanci mogu očekivati napornu nedelju, punu komunikacije i informacija. Mogu se pojaviti nove ideje vezane za studije, dokumenta ili putovanja. Ključno je ostati fokusiran i dovesti stvari do kraja. U vašem ličnom životu moguća su neočekivana otkrića ili vesti, koje će vas primorati da poznate stvari pogledate u novom svetlu.

Rak

Rak Foto: Profimedia

Rakovima će ova sedmica će biti u znaku emocionalne dubine. Osetljivost na reči i postupke drugih će se povećati. Dobro je vreme da brinete o svom domu, porodici i svom unutrašnjem stanju. Na poslu je najbolje izbegavati sukobe i delovati nežno. Vaša intuicija će vas voditi do prave odluke ako sebi dozvolite da je slušate.

Lav

Lav Foto: Profimedia

Lavove očekuje nedelja u kojoj je ključno pronaći ravnotežu između ambicije i realnosti. Ponude mogu delovati privlačno na prvi pogled, ali će zahtevati dalju proveru. U vašem ličnom životu, vaša potreba za pažnjom i priznanjem će se povećati. Iskren dijalog će pomoći da se izbegnu nesporazumi i ojačaju odnosi.

Devica

Devica Foto: Profimedia

Devicama će ova sedica biti vreme reda i strukture. Planiranje, analiza i završavanje starih zadataka će ići dobro. Mogući su prijatni rezultati kao posledica prethodnih napora. U ličnom životu, morate biti nežniji prema sebi i drugima - nije sve što zahteva savršenu kontrolu.

Vaga

Vaga Foto: Profimedia

Vage će osetiti potrebu za harmonijom i mirom. Ova nedelja je povoljna za izgradnju partnerstava i pronalaženje kompromisa. Na poslu su mogući novi sporazumi ili revizije uslova saradnje. Važno je da ne odlažete važne razgovore; oni sada mogu doneti jasnoću i olakšanje.

Škorpija

Škorpija Foto: Profimedia

Škorpije se suočavaju sa dubokom i transformativnom sedmicom. Stare teme bi mogle ponovo da se pojave, ali u novom kontekstu. Ovo je dobro vreme za oslobađanje od unutrašnjih ograničenja. U finansijskim pitanjima budite oprezni i izbegavajte rizične poteze. U ličnom životu moguće su jake emocije i važne odluke.

Strelac

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Za Strelca, ova nedelja će biti obeležena potragom za smislom i novim pravcem. Možda ćete osetiti potrebu da promenite način života ili postavite ambicioznije ciljeve. Inspirativne ideje su moguće na poslu, ali će sprovođenje zahtevati strpljenje. U vezama je važno biti iskren i izbegavati prazna obećanja.

Jarac

Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi će osetiti nalet odgovornosti i fokusa. Ovo je povoljan period za karijeru i dugoročno planiranje. Vaši napori će biti primećeni, čak i ako rezultati nisu odmah vidljivi. U ličnom životu, vredi se fokusirati na emotivnu stranu, a ne samo na praktične koristi od veza.

Vodolija

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Za Vodolije ova nedelja će doneti nekonvencionalne misli i želju da se oslobode norme. Mogući su neočekivani susreti ili ideje, što vodi ka budućim promenama. Važno je da ne ignorišete male signale i slučajnosti. U ličnom životu možete iskusiti osećaj slobode ili potrebu da preispitate svoju vezu.

Ribe

Ribe Foto: Profimedia

Ribe očekuje nežna i intuitivna nedelja. Osetljivost na energiju ljudi i prostora biće pojačana. Kreativne aktivnosti, duhovne prakse i podmlađivanje su dobre opcije. Što se tiče posla, ne žurite; bolje je ići korak po korak. Topli trenuci su mogući u vezama ako sebi dozvolite da budete iskreni.

