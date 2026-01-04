Slušaj vest

Danas, 4. januara, u srpskoj pravoslavnoj i narodnoj tradiciji obeležava se praznik Oci, kojim se završava ciklus porodičnih praznika započet Detinjcima i nastavljen Matericama. Ovi dani imaju posebnu simboliku jer kroz običaje slave porodicu kao osnovu zajedništva i međusobne povezanosti.

Završetak porodičnog ciklusa

Nakon Detinjaca, posvećenih deci, i Materica, koje slave majke, praznik Oci stavlja akcenat na ulogu oca u porodici. Time se simbolično zaokružuje porodični krug u kojem svako ima svoje mesto, odgovornost i značaj.

Praznik Oci proslavlja se 4. januara Foto: Shutterstock

Običaj "vezivanja" očeva

Kao i tokom prethodnih praznika iz ovog ciklusa, i za Oce je karakterističan običaj simboličnog vezivanja. Deca, u vedrom i šaljivom duhu, "vezuju" očeve maramom, kaišem ili kanapom, a oni se potom "otkupljuju" sitnim darovima. Pokloni su skromni i simbolični – najčešće slatkiši, suvo voće ili neki mali znak pažnje.

Porodično okupljanje u vreme posta

Oci se obeležavaju tokom Božićnog posta, pa je i trpeza posna. Ipak, suština praznika nije u bogatstvu hrane, već u okupljanju porodice, razgovoru i toplini doma. Ovaj dan podseća na vrednosti koje se prenose s kolena na koleno i jačaju porodične veze.

Poseban značaj u seoskim sredinama

otac i sin Foto: Tom Merton / Hoxton / Profimedia

U ruralnim krajevima Srbije Oci imaju dodatnu težinu, jer se naglašava uloga oca kao oslonca porodice i čuvara doma. U nekim mestima neguje se i običaj odlaska na groblja, gde se pale sveće preminulim očevima i precima, u znak poštovanja i sećanja.

Poruka koja traje

Zajedno sa Detinjcima i Matericama, praznik Oci nosi snažnu poruku zajedništva, poštovanja i ljubavi unutar porodice. To su vrednosti koje, uprkos vremenu i promenama, ostaju temelj svakog zdravog društva.

