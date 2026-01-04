Slušaj vest

Laganje u astrologiji ne mora uvek da znači svesnu manipulaciju ili lošu nameru. Kod nekih ljudi ono proizlazi iz potrebe da se izbegnu neprijatne situacije, zaštite lični interesi ili zadrži kontrola nad utiskom koji ostavljaju.

Astrologija sklonost neistinama povezuje sa osobinama poput prilagodljivosti, straha od sukoba ili želje za prihvatanjem. Upravo se ova četiri horoskopska znaka, prema astrološkim tumačenjima, najčešće dovode u vezu sa takvim ponašanjem.

Blizanci

Osobe rođene u znaku Blizanaca poznate su po brzom razmišljanju i snalažljivosti u komunikaciji. Često ulešpavaju istinu ili prilagođavaju priču sagovorniku. Laganje im neretko služi kao način da izbegnu dosadu ili neprijatna objašnjenja. Njihove priče deluju uverljivo jer ih iznose sa lakoćom.

Ribe

Ribe često posežu za neistinama iz emotivnih razloga i potrebe da zaštite sebe ili druge. Sklone su tzv. belim lažima kako bi izbegle sukobe i razočaranja. Granica između stvarnosti i mašte kod njih ume da bude nejasna, zbog čega njihovo laganje deluje suptilno i nenametljivo.

Škorpija

Ljudi rođeni u znaku Škorpije poznati su po tajnovitosti i potrebi da kontrolišu informacije. Laži koriste kao sredstvo zaštite privatnosti ili zadržavanja moći u odnosima. Retko lažu impulsivno, ali kada to učine, imaju jasan cilj. Njihove neistine su promišljene i teško ih je razotkriti.

Vaga

Vage najčešće lažu kako bi očuvale mir i izbegle konflikte. Ne vole neprijatne razgovore i često govore ono što druga strana želi da čuje. Istina im ponekad deluje previše grubo ili destabilizujuće za odnose. Njihove laži uglavnom proizlaze iz želje za harmonijom, a ne iz loše namere.

