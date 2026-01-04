da li ste znali?

Osam inspirativnih i motivišućih činjenica iz sveta

U moru svakodnevnih negativnih vesti, ponekad je teško pronaći trenutke koji vraćaju veru u ljude i svet oko nas. Zato smo izdvojili osam priča iz različitih delova sveta koje inspirišu, motivišu i podsećaju da dobrih stvari ima više nego što mislimo. Ove priče pokazuju snagu zajedništva, kreativnost, humanost i neverovatne poduhvate koji menjaju živote nabolje.

Predstavljamo vam osam svetskih vesti koje su ništa više sem pozitivne:

1. Australija je postala prva zemlja na svetu koja je nulirala problem raka grlića materice

2. Pande se više ne smatraju ugroženom vrstom i ne preti im rizik od izumiranja

3. Portugal se sprema da otvori prvo sklonište u Evropi namenjeno slonovima spašenim iz cirkusa i zooloških vrtova

4. Zelena morska kornjača ne smatra se više ugroženom vrstom

5. Holandija je od 2009. godine zatvorila više od 20 zatvora jer im je stopa kriminala drastično opala

6. Norveška je postala prva država koja sačuvala skoro sve šume

7. Kanada je propisala zakon kojim se zabranjuje držanje slonova i gorila u zatočeništvu

8. Holandski inžinjeri napravili su "usisivač" dugačak 600 metara i kojim se skuplja plastika iz okeana

Ove pozitivne vesti podsećaju nas da čak i u izazovnim vremenima postoji svetlo i razlog za optimizam. Male i velike humanitarne, naučne ili kreativne akcije pokazuju da pojedinci i zajednice mogu činiti ogromnu razliku, a inspiracija iz ovih priča može biti podsticaj da i sami širimo dobro. Svet je pun pozitivnih priča – dovoljno je samo obratiti pažnju na njih.

