Slušaj vest

Dnevni horoskop za 5. januar 2026. Detaljna astrološka prognoza za sve znake horoskopa. Otkrivamo šta pripadnike Zodijaka očekuje ovog ponedeljka.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Iako ste se nadali da ste većinu obaveza priveli kraju, biće vam poverena i nova, dodatna zaduženja. Niste dovoljno posvećeni svom partneru, iako nemate lošu nameru. Moguće je da niste svesni svog ponašanja. Razmislite o svojim postupcima. Pad imuniteta, ne osećate se dobro.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Želite da se posvetite poslu i da neke probleme rešite, ali još uvek niste napravili dovoljno ozbiljan poslovni plan. Slobodno budite smeliji u kontaktu sa osobom koja vam se dopada. Možete imati zanimljive trenutke. Čuvajte bubrege. Posetite urologa i uradite potrebne analize.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Rešavate sve sporne situacije koje su se u prethodnom periodu nagomilavale. Zapustili ste neka goruća pitanja, koja sada moraju da se reše. Stižu komplimenti sa svih strana i uživate u pažnji koju dobijate. Sasvim solidno zdravlje.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Možete iz vida ispustiti neke važne sitnice povezane s poslom. Povedite računa o koncentraciji. Shvatili ste da se dopadate osobi na koju dosad niste obraćali pažnju. Pokreće se vaše interesovanje. Moguće su virusne infekcije.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan dan za posao. Obavili ste većinu poslova koje ste imali u planu i dobili sasvim novu ponudu. Opušteno komunicirate sa osobom iz bliskog okruženja i dolazi i do neobaveznog flerta. Potrebna vam je veća fizička aktivnost.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Moraćete da izdvojite neku sumu novca da biste podmirili stare dugove. Teško se odvajate od svog novca. Na vama je odluka da li ćete prihvatiti udvaranje osobe koja deluje povučeno na prvi pogled. Proverite štitnu žlezdu.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nije povoljan dan za vas. Odložite sve važne poslove koje imate. Iako imate brojne prilike za flert, niste zainteresovani. Vi tražite ozbiljnu vezu, a ne kratkotrajnu avanturu. Moguća je prolazna glavobolja.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Moguće je da ćete ostvariti i neki dodatni priliv novca. Veoma povoljan dan za vas, naročito ako sarađujete sa inostranstvom. Iako ne postoji neki konkretan problem u vašoj emotivnoj vezi, osećate da nešto nije u redu. Moguć je pad imuniteta.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Konačno dobijate adekvatnu nagradu za uloženi trud. Već ste se pitali da li neko primećuje vaše zalaganje. Izađite negde s prijateljima i napravite planove za kraće putovanje. Upoznajete veoma zanimljive ljude, a jedna osoba može vam privući pažnju. Odlično se osećate.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Prilično ste zauzeti i imate mnogo posla. To vam donosi nervozu i premor. Napravite plan kojim ćete se rukovoditi. Nemate dovoljno energije da se nakon napornog dana na poslu posvetite partneru u meri u kojoj on to očekuje. Problemi s kičmom.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Prilično se loše osećate jer vam se neki problemi i situacije na poslu konstantno ponavljaju. Teško vam je da uđete u novu emotivnu vezu i da se poverite osobi koju ne poznajete dovoljno. Teško se zaljubljujete, partner mora zaslužiti vašu ljubav. Boravite više u prirodi.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Možete biti malo opušteniji nego u prethodnom periodu. Obavili ste sve planirane poslove, umeli ste da iskoristite svoje vreme. Lako se upuštate u neobaveznu avanturu. Dopada vam se već duže vreme osoba s posla. Ne preterujte sa alkoholom.