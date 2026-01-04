Slušaj vest

Čeril Tomasgud (65) otvorila je srce više od tri decenije nakon što je njen život postao globalna tema. Godine 1994. odlučila je da napusti svog supruga Majka i troje dece kako bi započela vezu sa Masai ratnikom iz Kenije, Danielom Lekimenchom.

Tada je imala 34 godine i bila u potrazi za duhovnim isceljenjem i izlaskom iz lične traume. Daniel, deset godina mlađi od nje, radio je kao izvođač tradicionalnih plesova za turiste u hotelu Bamburi Bič u Mombasi, a njegova harizma i drugačiji način života očarali su Čeril.

Novi život u Keniji: Mudre kolibe i krv krave

Čeril se potpuno uronila u Danielov svet – živela je u blatnoj kolibi, kuvala na otvorenoj vatri i prihvatila elemente Masai kulture, uključujući ishranu koja je obuhvatala kupus i krv krave.

Međutim, razlike u očekivanjima i kulturnim normama počele su da stvaraju tenziju u njihovoj vezi.

Godine 1995. par se vratio u UK, venčao na Dan zaljubljenih u tradicionalnoj Masai odeći i naselio se na Ajl of Vajt sa Čerilinim decom. Kasnije su dobili ćerku Mitsi, koja sada ima 27 godina.

Od duhovnog partnerstva do nesuglasica

Čeril priznaje da su snovi brzo nestali. Daniel, koji je nekada bio duboko duhovan i ukorenjen u Masai tradiciji, počeo je da se fokusira na materijalno bogatstvo i status.

„Osećala sam se kao karta za obrok. Napravila sam ogromnu grešku i imam mnogo žaljenja – posebno zbog toga kako je sve uticalo na moju decu“, rekla je Čeril za MailOnline.

Prema njenim rečima, Daniel je želeo veći dom, luksuznu odeću i novac za porodicu u Keniji, što je izazivalo sve češće svađe. Duhovna povezanost koju su nekada delili gotovo je nestala, a Daniel je bio srećan samo kada je plesao Masai ritual u bašti, što je deca volela, ali je Čeril postajalo naporno.

Kulturne razlike i težina prilagođavanja

Čeril veruje da su kulturne razlike i pritisak da se asimiluju u britanski život doveli do konačnog raskida 1999, četiri godine nakon venčanja i godinu dana nakon rođenja Mitsi.

„Najveće žaljenje je uticaj na moju decu. Daniel je pokušavao, ali nije mogao biti otac koji im je bio potreban. Nedostajala im je stabilna muška figura.“

Mir sa prošlošću i porodicom

Danas Čeril živi mirno u primorskom gradu u Somersetu i ima snažne odnose sa četvoro svoje dece: Stivom (43), Tomijem (41), Kloi (34) i Mitsi (27). Mitsi je, kako kaže, jedina dobra stvar koja je proizašla iz njenog vremena sa Danielom.

Iako je prošlost bila emotivno teška, Čeril ne želi da se ponovo uda.

„Tri braka su bila dovoljna“

Ona savetuje sve koji planiraju romanse na putovanjima da budu oprezni, jer to može biti iskustvo koje će im ostati urezano kao žaljenje za ceo život.

Nakon raskida, Daniel je ostao u Velikoj Britaniji i sada radi u supermarketu na Ajl of Vajtu.

